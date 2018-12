Een kerstboom om de liefde te vieren

Liefde op de werkvloer

Astrid leerde Arjan kennen op de werkvloer, beide werkzaam in de transportwereld. Even later zijn ze getrouwd en hebben inmiddels twee zoons van 18 en 15 jaar oud. Astrid omschrijft Arjan als zorgzaam, een harde werker die altijd klaarstaat voor zijn gezin. 'Een positieve motivatie omdat er al genoeg ellende is in de wereld', schrijft Astrid naar Omroep Gelderland.

Gezien Astrid niet handig is in het optuigen van de kerstboom schakelt ze Sonja in om komende dagen nog meer te genieten van de feestdagen en haar liefde Arjan.

