Minder moorden in Gelderland; veel vrouwen het slachtoffer

In Arnhem en Apeldoorn werden de meeste moorden gepleegd. In beide plaatsen was het twee keer raak. Ook Culemborg, Hattem en Buren werden opgeschrikt door een moord.

Opvallend veel vrouwen

Opvallend is het aantal vrouwelijke slachtoffers in Gelderland. Vier van de zeven mensen zijn vrouw. Normaal gesproken worden er meer dan twee keer zo veel mannen vermoord dan vrouwen. Voor zover wij nu weten liggen de moorden van 2018 allemaal in de relationele sfeer.

Nathalie wordt op nieuwjaarsdag in Buren om het leven gebracht. Foto: Bart Meesters

Alle moorden van 2018 op een rij:

1 januari - De 21-jarige Nathalie Polak uit Buren komt op nieuwjaarsdag om het leven. Haar lichaam wordt gevonden bij een brand in haar appartementencomplex aan de Concorde in Buren. Een maand later wordt een 46-jarige man uit Tiel aangehouden.

19 februari - In een huis aan de Kraaijenbergstraat in Hattem wordt op maandagavond 19 februari een dode vrouw gevonden. Volgens buren was ze zwanger. Er wordt meteen een verdachte aangehouden. Dat zou haar vriend zijn.

1 juni - Vrouw steekt man neer bij hun huis aan de Deventerstraat in Apeldoorn. Het slachtoffer wordt zwaargewond in de tuin van het huis gevonden, maar overlijdt als ambulancepersoneel hem nog probeert te redden. Volgens buurtbewoners had het stel vaker ruzie.

4 juli - In een huis aan de Bronsgieterdonk in Apeldoorn wordt het lichaam gevonden van een 53-jarige vrouw van Iraanse komaf. In september wordt haar 58-jarige echtegenoot als verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij haar dood. Hij zou haar met een spanband hebben gewurgd omdat ze bij hem weg wilde.

8 augustus - Aan de Kortlandplaats in de wijk Elderveld in Arnhem is een 53-jarige man doodgestoken. In de flatwoning was de 23-jarige aanwezig. Hij wordt direct als verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte waren bekenden van elkaar.

21 oktober - Een 47-jarige vrouw wordt om het leven gebracht in haar appartement aan de Herenstraat in Culemborg. Een 31-jarige medebewoner wordt aangehouden. Beiden zijn van Griekse komaf. De man zou zelf de politie hebben gebeld.

22 december - Een 12-jarige jongen wordt in een huis aan de Dragonstraat in de Arnhemse wijk Malburgen door messteken om het leven gebracht. Zijn 15-jarige broer weet op tijd uit het huis te komen. Hun hevig geëmotioneerde 40-jarige vader wordt een paar straten verderop aangehouden als verdachte.

Disclaimer: de term 'moord' is natuurlijk nogal discutabel. Soms wordt iemand in hoger beroep vrijgesproken van moord omdat de voorbedachte rade niet bewezen kan worden en blijkt het toch doodslag. Omdat je dan pas van moord kunt spreken als de straf onherroepelijk is (wat jaren kan duren), gebruiken we de term moord hier niet in de juridische betekenis, maar voor alle vormen van dood door geweld.