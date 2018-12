Nu nog boodschappen doen voor kerst? Succes!

Al voor acht uur gaan de deuren van de Jumbo in Arnhem open. De eerste klant haalt alleen even wat broodjes. 'Wij gaan buiten de deur eten deze dagen dus ik hoef niets te maken. Maar de broodjes zijn voor vandaag, even snel onderweg.'

'Hele week al druk'

Veel van de bezoekers die daarna binnenkomen, zijn wel bezig met de kerstinkopen. Zalm, kalkoen en gourmetschotels, ze verdwijnen allemaal in de winkelwagens.

Volgens de bedrijfsleider van de supermarkt is het de hele week al druk. Vandaag verwacht hij ook weer lange rijen voor de kassa. Vooral vanaf een uur of twaalf is de verwachting dat het echt storm gaat lopen.

Open met kerst

Wie overigens echt verse producten wil hebben, kan morgen bij veel supermarkten terecht. Landelijk gezien is een kwart van alle supers geopend, blijkt uit onderzoek van de website openingstijden.nl. Een supermarkt op de Beestenmarkt in Zutphen is het langst open van allemaal: van 09.00 tot 20.00 uur.