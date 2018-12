12-jarige Cristiano spaart voor hereniging met vader in duurste stad ter wereld

Als hij zijn vader wil zien, zit er maar één ding op voor Cristiano: geld inzamelen. Dat doet hij door in zijn wijk Malburgen blikjes in te zamelen die her en der liggen en die hij van buurtbewoners krijgt. Op de blikjes zit geen statiegeld, maar bij de ijzerhandelaar krijgt hij er een klein bedrag voor en dat gebruikt hij om voor de reis te sparen.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

'Ik weet niet of hij van mij houdt'

'Voor aluminiumblikjes krijg ik ongeveer 80 cent per kilo en voor ijzer zo rond de 20 cent per kilo', vertelt Christiano. 'Ik heb nu iets meer dan 220 euro gespaard, maar ik moet wel tot enkele duizenden euro's.'

Elk moment dat hij kan benutten, zet hij in om blikjes te verzamelen of om klusjes te doen. 'Ik mis mijn vader, dat is nu ongeveer vier jaar dat ik daar bewust mee bezig ben. Hij kan belangrijke identiteitsvragen beantwoorden die mijn moeder niet kan beantwoorden.' Voor Luciano is het een lastig onderwerp. 'Ik wil weten of we op elkaar lijken en dezelfde interesses hebben. Ik hou van hem, maar ik weet niet of hij van mij houdt.'

'Elke euro opzij voor zijn wens'

Toen hij twee jaar oud was, gingen zijn ouders uit elkaar na een mislukte relatie. Zijn vader die van oorsprong Angolees is, gaat terug naar Luanda. Daar woont hij nu al tien jaar zonder zijn zoon. Luanda is de duurste stad ter wereld en dat zorgt ervoor dat Christiano er niet 'zo maar even' naartoe kan. De bedragen voor een verblijf verschillen, maar één ding is zeker: een maand Luanda gaat duizenden euro's kosten.

Moeder Rebecca Schut vind het belangrijk dat hij voor een aantal antwoorden naar zijn vader gaat. 'Ik kan niet alles beantwoorden en bovendien is het belangrijk dat hij antwoorden van hem krijgt. Ik zet elke euro opzij hier in huis, nu alleen hopen dat er niets stuk gaat in huis.'

Gelukkig hoeft hij het niet alleen te doen. Mensen uit de buurt helpen Cristiano met zijn inzamelingsmissie door het oude ijzer dat zij hebben in zakken te doen die bij de voor- en achterdeur staan. Daarnaast is zijn moeder een crowdfundactie begonnen.