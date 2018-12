Na het familiedrama in Arnhem: hoe gaan we om met verwarde mensen?

ARNHEM - Een drama zaterdag in Arnhem, toen een 12-jarige jongen de dood vond. Hij werd neergestoken. De politie hield vlak daarna zijn geëmotioneerde vader als verdachte aan. Bronnen om hen heen vertellen dat hij in een psychose zat en drugsproblemen had. Al eerder ging het gruwelijk mis met mensen die kampen met psychische problemen. Deze mensen preventief tegen hun wil opnemen, is in veel gevallen niet mogelijk.

Klinisch psycholoog Toon Verheugt onderzoekt de achtergronden en motieven van daders die hun kinderen iets aandoen. Hij vertelt dat één van de rode draden daarbij is dat 90 procent van deze mensen lijdt aan een psychische of persoonlijkheidsstoornis.

Een dreigend verlies

Als een van de triggers voor hun daden noemt Verheugt een 'dreigend verlies', zoals een woning, relatie of hun werk. 'Vaak is er een sterk verband met een eerder verlies, dat nooit goed verwerkt is. En dan kan de vlam in de pan slaan.'

Hij voegt toe: 'Er nog een andere, belangrijk factor: in meer dan de helft van de gevallen zinspeelde de dader erop zichzelf of een familielid iets aan te doen.' Verheugt pleit ervoor signalen beter te herkennen en op te pakken wanneer iemand zoiets zegt. Maar hoe zit het met mensen die ook drugs gebruiken, is zo'n situatie vergelijkbaar?

De klinisch psycholoog legt uit dat dit verschillende kanten op kan. 'Er zijn wel mensen die ook kampen met stoornissen, waaronder middelenmisbruik. Een psychose kan met drugs te maken hebben, maar dat hoeft niet. En het hoeft ook niet altijd te leiden tot familiedrama's.' Maar uitspraken over de zaak in Arnhem doet Verheugt niet.

'Laat hem niet vrij!'

Half juni 2016 veroorzaakte Rémon W. een dodelijk ongeval in Zelhem. Hij doodde geen familielid, maar een jongen van 4 jaar oud die in de auto zat die hij aanreed. De man bleek ernstig verward en was pas net op vrije voeten, nadat hij in voorarrest had gezeten voor mishandeling en bedreiging.

De reclassering die W. begeleidde, wilde niet dat hij vrij zou komen. Dat was simpelweg te gevaarlijk. Ook zijn moeder zag het gevaar van mijlenver aankomen en waarschuwde herhaaldelijk.

Nog geen wetswijziging

Rémons moeder wilde dat de minister de wet zou wijzigen, waardoor gedwongen opname mogelijk wordt - ook al is de persoon niet direct een gevaar voor zichzelf of anderen.

Achter die oproep staat zij nog steeds, laat zij desgevraagd weten. Want twee jaar later is die wetswijziging er nog niet gekomen. Voor een gedwongen opname gelden strikte regels: iemand moet een direct gevaar voor zichzelf of anderen vormen.

In alle andere gevallen moet bij de rechtbank een bevel worden afgedwongen.

Zondebok

Inmiddels weten we dat agenten een avond voor het familiedrama in de Arnhemse Dragonstraat twee keer voor de deur stonden van de woning waar later de 12-jarige Bekiro om het leven kwam. De politie rukte uit na 'meldingen', maar wat deze waren wil de politie niet zeggen.

Wel is duidelijk dat agenten de eerste keer niets constateerden 'waar op moest worden ingegrepen'. De tweede keer troffen zij niemand aan bij de woning. De vraag rest nu: hoe kon dit en zijn er fouten gemaakt?

Klinisch psycholoog Verheugt waarschuwt ervoor te snel conclusies te trekken: 'Wij willen na zoiets verschrikkelijks graag een schuldige aanwijzen, zodat we zelf weer rustig kunnen slapen. Het doet een enorm appèl op de machteloosheid - dat dit afschuwelijk is, maar soms kan gebeuren.'

Hij benadrukt daarom nogmaals het belang van signalen oppikken. Want als dat tijdig gebeurt, kan iemand gedwongen worden opgenomen - voordat het te laat is.

Hoe gaat dat nu?

Vorig jaar opende Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem een afdeling voor verwarde mensen, zodat zij nietl in de cel belanden. In het ziekenhuis is vaak betere medische zorg voor hen. Rijnstate in Arnhem opende daarom de Spoedeisende Psychiatrische Unit (PSU) waar deze mensen terechtkunnen.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport liet eerder dit jaar weten dat 'met grote zorg' moet worden omgegaan met mensen die psychische problemen hebben. Verwarde mensen kunnen via een rechterlijk bevel worden opgenomen, maar die procedure is geen spoedopname. Zoiets duurt even en de persoon in kwestie kan de opname in de rechtbank aanvechten. Bij gedwongen opname is dat niet mogelijk.

Komend voorjaar moet in delen van Gelderland de zogenoemde psycholance gaan rijden. Deze ambulance brengt mensen met verward gedrag veilig naar een opvanglocatie, in plaats van hen met een politieauto op te halen. Want dat laatste kan extra spanning veroorzaken.

Wetswijziging?

Of het kabinet een ander soort gedwongen opname overweegt om preventief op te treden bij mensen die een groot risico kunnen vormen, is niet bekend. Vorig jaar werd een plan van toenmalig minister Schippers door een meerderheid van de Tweede Kamer weggestemd.

In dat plan konden verwarde personen drie dagen gedwongen worden opgenomen voor observatie.

