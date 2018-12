Wolf voelt zich thuis op de Veluwe en lijkt er niet meer weg te gaan

Het gaat om twee vrouwtjes. Een van de dieren is voor het eerst gezien in Friesland en verblijft sinds juli op de Noord-Veluwe. 'Ze lijkt zich nu uitsluitend in leven te houden met wilde dieren, zoals reeën, zwijnen en edelherten', zegt Hugh Jansman, dierecoloog van het Wageningen Environmental Research (WENR) tegen de krant.

Ook de moeflon, een wilde schapensoort op de Veluwe, is een makkelijke prooi voor de wolf. ‘Het lijkt erop dat de wolvin zich thuis voelt op de Veluwe.’

Wachten op een mannetje

Het feit dat de wolvin al zo lang verblijft in een groot natuurgebied met erg weinig mensen, maakt het aannemelijk dat ze het gebied inmiddels beschouwt als haar territorium, denkt Maurice la Haye namens Wolven in Nederland. ‘Ik sluit niet uit dat we eind januari kunnen spreken van een gevestigde wolf.’

De tweede vrouwtjeswolf loopt mogelijk al enige tijd rond op de Midden-Veluwe, zo blijkt uit dna-onderzoek op keutels van het beest. Het wachten is nu op een mannetjeswolf op de Veluwe, zodat de roofdieren zich kunnen voortplanten. Mocht die zich voor eind februari melden dan zijn er mogelijk volgend jaar al jonge wolven. Pas dan is de wolf officieel terug als in het wild levend dier in Nederland.

