Frank Olijve speler van de week

DOETINCHEM - Frank Olijve is de laatste speler van de week in het jaar 2018.

De middenvelder opende de score namens De Graafschap in de enerverende derby tegen Vitesse, maar speelde verder ook een puike wedstrijd. Vier punten gingen naar de beste man bij Vitesse, Martin Ødegaard. De Noor is ook koploper in het klassement om de Gelderse voetballer van het jaar. foto: Broer van den Boom

Youssef El Jebli was bedrijvig als altijd en zorgde voor veel creativiteit bij De Graafschap. Hij was goed voor drie punten. Twee punten waren voor Marco van Duin, de doelman van NEC die een grotere nederlaag tegen Twente in zijn eentje wist te voorkomen. Het laatste punt ging naar Fabian Serrarens, die ouderwets op dreef was in de spits bij De Graafschap.

KLASSEMENT:

Martin Ødegaard (Vitesse) 19

Eduardo (Vitesse) 16

Brahim Darri (NEC) 14

Youssef El Jebli (De Graafschap) 14

Bryan Linssen (Vitesse) 13

Tim Matavz (Vitesse) 12

Sven Braken (NEC) 11

Hidde Jurjus (De Graafschap) 10

Matus Bero (Vitesse) 10

Thulani Serero (Vitesse) 10

Oussama Darfalou (Vitesse) 10

Roy Beerens (Vitesse) 9

Anass Achahbar (NEC) 9

Leroy Labylle (NEC) 8

Fabian Serrarens (De Graafschap) 8

Frank Olijve (De Graafschap) 8

Ole Romeny (NEC) 7

Agil Etemadi (De Graafschap) 7

Josef Kvida (NEC) 5

Jordy Tutuarima (De Graafschap) 5

Furdjel Narsingh (De Graafschap) 5

Vyacheslav Karavaev (Vitesse) 5

Jake Clarke-Salter (Vitesse) 4

Stef Nijland (De Graafschap) 4

Mart Dijkstra (NEC) 3

Norbert Alblas (NEC) 3

Navarone Foor (Vitesse) 3

Ted van de Pavert (De Graafschap) 3

Marco van Duin (NEC) 3

Delano Burgzorg (De Graafschap) 2

Tom Overtoom (NEC) 2

Alexander Büttner (Vitesse) 2

Maikel van der Werff (Vitesse) 2

Jonathan Okita (NEC) 2

Leeroy Owusu (De Graafschap) 2

Sven Nieuwpoort (De Graafschap) 1

Rens van Eijden (NEC) 1

Daryl van Mieghem (De Graafschap) 1

Joey van den Berg (NEC) 1

Hilary Gong (Vitesse) 1