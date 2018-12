Spetterpret is het weerwoord van 2018

ARNHEM - Spetterpret is verkozen tot weerwoord van 2018. Weerman Jordi Bloem van MeteoGroup maakte dat maandagmorgen bekend in de radiouitzending van Omroep Gelderland.

Spetterpret kwam als winnaar uit de bus na een nek-aan-nekrace met boter-kaas-en-eierenlucht. Via een speciale site kon gestemd worden op vijf genomineerde woorden. Spetterpret behaalde daarbij 35 procent van de stemmen. Boter-kaas-en-eierenlucht werd verdienstelijk tweede met 30 procent van de stemmen.

Spetterpret staat voor de regen waar we tijdens de afgelopen warme en droge zomer tegen alle gewoontes in blij mee waren.

Traditie van MeteoGroup en Omroep Gelderland

Het hele jaar brengen mensen van MeteoGroup het weer onder woorden. Daarbij grijpen ze soms naar nieuwe woorden, als onze eigen Nederlandse taal tekortschiet. Of als het weer zo bijzonder is, dat daar nog geen woord voor is. Radiopresentatrice Corine van Dijk begon daarom met de weerwoordverkiezing in 2012 samen met de weermensen uit Wageningen.

De weerwoorden van de voorgaande jaren zijn: plaknacht, wolkenwak, knijpzonnetje, jojozomer, flitswinter en codeweer.

De genomineerden van dit jaar:

Drogregen: de regen die in de droge zomer wel beloofd werd, maar niet kwam

Boter-kaas-en-eierenlucht: een lucht vol kruisende vliegtuigstrepen

Droge regen: het beetje motregen in de droge zomer, waarvan de druppels al verdampt waren voordat ze de grond bereikt hadden

Spetterpret: de regen waar we deze zomer tegen alle gewoontes in blij mee waren

Snottebellenweer: het weer waarbij het buiten koud is en je dan in je warme huis meteen een loopneus krijgt

'Boter-kaas-en-eierenlucht'

Neem nou 'boter-kaas-en-eierenlucht'. Een machinist gooide dit woord op Twitter toen op een mooie zomerdag de lucht zo vol zat met vliegtuigstrepen dat er vakken in de lucht ontstonden alsof je een boter-kaas-en-eierenspel zag. Direct plaatsten meer mensen foto's online van deze 'boter-kaas-en-eierenluchten'.

Drogregen?

Of 'drogregen', een woord uit die hele lange droge zomer waar geen einde aan leek te komen. De regen die wel was voorspeld en beloofd en vervolgens maar niet kwam. Drogregen dus. Dat woord is een vinding van Wim Daniëls uit Eindhoven. Dat laat zien dat het Weerwoord inmiddels een landelijk fenomeen is, terwijl het jaren geleden in Gelderland begon.

