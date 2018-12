'Showkerk' trekt duizenden bezoekers met kerst

'Het is als een mooi cadeau met een mooie verpakking, maar het gaat natuurlijk om de inhoud van de doos. Wat dat is, dat laten we zien.' De inhoud is natuurlijk al ruim tweeduizend jaar hetzelfde; de viering van de geboorte van Jezus.

5000 bezoekers

In totaal komen er zo'n 5000 mensen naar de kerk in Barneveld, want de kerst-kerkdienst wordt sinds zondag twee keer per dag opgevoerd. Verder wordt de dienst live uitgezonden in vier andere kerken in het land. Hiervoor is een uitgebreide, door vrijwilligers bemande regie opgetuigd.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Lof en kritiek

De meeste bezoekers zijn lovend over de dienst. 'Het is eigentijds en modern', zegt een van hen. Een ander zag te veel show. 'Te veel beeld en te veel dans. Ik miste de beleving om echt iets mee te krijgen.'

Peter Paauwe: 'Uiteindelijk willen we toch meegeven dat Jezus met kerst is geboren, aan het kruis is gestorven, maar ook uit de dood is opgestaan. Dat geeft hoop voor iedereen.'