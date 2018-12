Veel blijvers na afwijzing kinderpardon

ARNHEM - Veel minderjarige asielzoekers die tevergeefs een beroep deden op het kinderpardon, zijn nog steeds in Nederland. In Gelderland speelde het kinderpardon onder meer in de zaak van de Culemborgse broers Maksim en Dennis Andropov. Zij moesten het land verlaten.

De NOS vroeg bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid cijfers op over het kinderpardon. Die laten zien dat niet meer dan 80 van de 1.400 kinderen na een afwijzing aantoonbaar het land verlieten. Van de blijvers zijn er 740 nog steeds in Nederland ondanks het ontbreken van een verblijfsvergunning. Vierhonderd kinderen kregen alsnog een vergunning en van 180 kinderen is niet duidelijk waar zij nu zijn.

Broers Andropov

De broers Maksim en Dennis Andropov behoren tot de kinderen die vertrokken. Zij zaten in Culemborg op school maar moesten in december terug naar hun ouders in Oekraïne. Het hele gezin wilde in Nederland blijven, maar ving steeds bot in asielprocedures en bij de rechter. In Culemborg werd daarom actie gevoerd voor een ruimer kinderpardon.

Lili en Howick

Tegenover Maksim en Dennis staan de Armeense kinderen Lili en Howick. Zij mochten afgelopen september op het allerlaatste moment toch in Nederland blijven, nadat staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers gebruik maakte van zijn discretionaire bevoegdheid.

Lili en Howick liepen in september weg uit Wijchen, uit vrees voor hun uitzetting. Ze doken korte later weer op. Vervolgens maakte Harbers bekend dat ze toch mochten blijven.