Slutskiy: 'Dit was de eerste keer dat Vitesse karakter toonde'

DOETINCHEM - Vitesse vocht zich zondagmiddag twee keer terug van een achterstand in de derby tegen De Graafschap. En dat zorgde voor enige tevredenheid bij de Russische coach Leonid Slutskiy.

'Het is de eerste keer dit seizoen dat we karakter toonden in een wedstrijd. We maakten twee keer gelijk.'

De coach genoot dus van het karakter in zijn ploeg vandaag, maar ook van de hele sfeer rondom de wedstrijd. 'Het was een echte derby. Ik genoot van de sfeer, iedereen was van het begin tot het eind geboeid.'

Foto: Broer van den Boom

En daardoor was het geen gemakkelijke wedstrijd voor Vitesse. 'Het was zwaar, maar ik vertelde in de rust tegen mijn jongens dat ze moesten straatvechten. Vechten voor hun trots. Dat deden ze en daardoor was het een echte Engelse wedstrijd, niet Hollands. Dat is dus mogelijk in een derby.'

Vechten om vierde te worden

De trainer heeft nu zijn eerste half jaar erop zitten in Arnhem. En nu begint de coach genoeg informatie over zijn team te krijgen, zo vindt hij. 'Ik weet nu alles over de teamspirit en de karakters in mijn team. We zullen in de tweede seizoenshelft vechten om vierde te worden in de competitie. Het kan, maar het zal niet makkelijk worden.'