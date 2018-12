Serrarens: 'Jammer dat we dit niet elke wedstrijd laten zien'

DOETINCHEM - De Graafschap-aanvaller Fabian Serrarens was na het gelijkspel tegen Vitesse vooral tevreden over de manier van spelen van zijn club. Met het resultaat was hij minder blij.

'Het was voor het publiek een heerlijke wedstrijd, voor ons uiteindelijk iets minder omdat het gelijk werd. Er zat meer in voor ons, maar in de wedstrijd zat wel alles. Passie, strijd en mooie aanvallen.'

En die aanvallen zag je vooral aan het begin van de tweede helft bij de thuisploeg. 'Maar ook een groot deel van de eerste helft waren we de betere. We hebben echt goed gestreden. Als we dit in elke wedstrijd doen, blijven we erin. Maar vooral in uitwedstrijden hebben we er wel moeite mee.'



Foto: Broer van den Boom

Passie

En daar baalt de clubtopscorer van. 'Het is jammer dat we dit niet elke wedstrijd kunnen laten zien. We zullen in de hele competitie qua kwaliteit niet beter zijn, maar als je met zoveel passie speelt maakt dat vanzelf een verschil. We hadden hier moeten winnen.'