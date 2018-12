Olijve trots op De Graafschap: 'We hebben ze gelijk bij de strot gepakt'

DOETINCHEM - De Graafschap-middenvelder Frank Olijve is trots op zijn club na de wedstrijd tegen buurman Vitesse (2-2). 'We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld.'

'Als er één team had moeten winnen, dan waren wij dat. Jammer dat we dat dan ook niet doen. Maar we hebben ze meteen vanaf het begin bij de strot gepakt, dat was ook de bedoeling. Het is zonde dat het nog 2-2 wordt', vertelt de maker van de 1-0.

Dat De Graafschap baalt van een punt zegt vooral veel over het spel van de Superboeren zondagmiddag. Bij vlagen was de thuisploeg veel beter dan Vitesse. 'Voetballend was het inderdaad goed. Zij zijn alleen maar gevaarlijk geworden uit counters. De manier waarop wij hebben gespeeld, daar kunnen we echt verder mee.'

Het is nu afwachten of De Superboeren dit doorzetten in 2019. 'Dat hangt natuurlijk ook van de tegenstander af, maar vandaag hebben we het goed gedaan', aldus Olijve.