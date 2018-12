'Het was meer oorlog dan voetbal', zo vond Vitesse-speler Ødegaard

DOETINCHEM - De Graafschap-Vitesse had alles wat een derby zich kon wensen zondagmiddag. Strijd, af en toe goed voetbal en veel goals. Al leek het soms niet op voetbal, zo vond Vitesse-aanvaller Martin Ødegaard.

'Het was meer oorlog dan voetbal in deze wedstrijd. Dat heb je soms. Maar dat maakt het wel lastiger. Het is dan aan ons de taak om de oorlog net zo te voeren als hen, maar wij deden dat niet genoeg', vertelt de Noor.

En dat betekende dus weer een teleurstellend resultaat voor Vitesse in een wedstrijd tegen een degradatiekandidaat. 'Het is ook absoluut geen goed resultaat, we moeten dit soort wedstrijden winnen om in de top terecht te komen.'

Foto: Wil Kuijpers

'Hen niet zo makkelijk laten scoren'

Ødegaard leek zijn ploeg daar wel bij te kunnen helpen, vooral in de eerste helft was hij belangrijk. 'Ik creëerde veel kansen en scoorde. Maar we moeten uiteindelijk wel onze kansen benutten en hen niet zo makkelijk laten scoren.'