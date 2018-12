WUR en de strijd tegen voedselverspilling

WAGENINGEN - De Wageningen university en Research (WUR) bestaat dit jaar 100 jaar. Wat in de 19e eeuw als gemeentelijke landbouwschool begon is inmiddels uitgegroeid tot ’s werelds beste universiteit op het gebied van agricultuur, milieu, ecologie en bosbouw. De komende weken besteedt Omroep Gelderland aandacht aan dit jubileum. In een tiendelige artikelenreeks worden thema’s die bij WUR onderzocht worden onder het voetlicht gebracht. Dit is Deel 2. WUR en strijd tegen voedselverspilling.

Voedselverspilling. Iedereen maakt zich er schuldig aan. Maar weinigen maken zich er echt druk om. En dat is best apart te noemen als je de cijfers erop naslaat. We gooien per dag in Nederland 700.000 broden weg. 8% van de wereldwijde klimaatuitstoot komt voort uit voedsel dat wel geproduceerd maar niet geconsumeerd wordt. Het zijn maar een paar getallen die aangeven hoe onzorgvuldig we met ons voedsel omgaan.

Halveren in 2030

Toine Timmermans wil dit een halt toeroepen. Hij is programmanager duurzame voedselketens aan de WUR: ‘Wij zetten ons in om de voedselverspilling in 2030 gehalveerd te hebben.” Het is fascinerend om te zien hoeveel we weggooien en hoe simpel het is om daar iets aan te doen. De oplossingen liggen op straat maar de doen het gewoon niet.’

Bedrijven doen mee

Timmermans is al ruim 18 jaar bezig met dit onderwerp. ‘We begonnen in 2000. In een tijd dat de economie leidend was voor onze denkpatronen, ecologie telde niet mee. Het kantelpunt kwam in 2008 zo ongeveer. Toen werden de grondstoffen opeens een stuk duurder. Voor het eerst sinds de jaren 50. Bedrijven pasten daarop hun gedachten aan. Ze kregen het gevoel dat ze in de toekomst misschien moesten gaan vechten voor hun grondstoffen.’



Verspillingsschap

Een van de initiatieven tegen voedselverspilling is het verspillingsschap in een Wageningse supermarkt. Daarin liggen zo’n veertig producten van ingrediënten die anders weggegooid zouden zijn. Tomatensoep, ketchup, kromkommersoep, bier het ligt er allemaal.

Maar Timmermans wist in de loop der jaren ook grote bedrijven aan zich te binden. In een taskforce verenigen zij zich om de voedselverspilling tegen te gaan. De kans is bijvoorbeeld groot dat de tomaten voor de tomatensoep in het verspillingsschap bij een bekende fastfoodketen vandaan komen. Want hoe komt het dat uw plakje tomaat op uw hamburger daar altijd precies even groot is? De rest van die tomaat hoeft natuurlijk niet weggegooid te worden. Timmermans daarover: ‘Je ziet dat grote bedrijven meer en meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken.’

Nog meer weetjes:

We verspillen wereldwijd de productie van een land als China

Met het water dat nodig is voor het verspilde voedsel kan je het meer van Geneve drie keer vullen

Als je al het in Nederland verspilde voedsel in vrachtwagen stopt heb je ene file van hier naar Spanje en weer terug.

Een kwart van de verspilling thuis zijn ongeopende verpakkingen.

Thuis

‘Mensen thuis kunnen ook ontzettend veel verbeteren op dit gebied.’ Gaat Timmermans verder. ‘We hebben allemaal wel ene paar UFO’s in onze vriezer liggen. Unidentified Frozen Objects. Dat kipfileetje of dat stukje gehakt wordt na ene half jaar toch vaak weggegooid. Zonde. Het hoeft niet. 35 á 40 procent van de verspilling gebeurt thuis. We gooien per Nederlander zo’n 41 kilo eten per jaar weg.’ Om thuis minder weg te gooien heeft Timmermans vier tips:

Zet een doelstelling

Maak je verspilling inzichtelijk

Wees niet te krampachtig met de houdbaarheidsdatum

Kook op maat

Timmermans zelf gooit weinig tot niets weg. ‘Maar ik ben dan thuis ook wel de vuilnisbak.’

Sinds 2012 worden er ook foodbattles georganiseerd. Mensen kunnen met behulp van een app een wedstrijd organiseren. In die wedstrijd gaat het erom wie het minste eten weggooit. Timmermans: ‘Dit laat zien dat mensen heel snel zo’n 35% minder kunnen verspillen.’