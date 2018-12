Vader die zoontje doodde (12) had mogelijk een psychose

ARNHEM - De vader die ervan wordt verdacht zijn 12-jarige zoontje te hebben gedood, had mogelijk een psychose. Dat zeggen een buurtbewoner en een collega van de man uit de Arnhemse wijk Malburgen, waar de tragedie zaterdag plaatsvond.

Het jongetje van 12 kwam door messteken om het leven. Een 15-jarige jongen wist het huis te ontvluchten. De hulpdiensten troffen de hevig geëmotioneerde vader een paar straten verderop aan. Hij werd aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Naast het gerucht over de psychose is er verder weinig bekend over het gezin.

'Dit verwacht je nooit'

Een buurman vertelt voor de camera van Omroep Gelderland dat hij nog lag te slapen toen zijn moeder hem geschrokken wakker maakte. Ze was in paniek, had het jongetje horen gillen. 'Toen ik buitenkwam, waren daar de politie, brandweer, ambulance. Dit verwacht je nooit natuurlijk.'

Maar contact met zijn buren had hij nauwelijks. 'Ze woonden hier pas zes of zeven weken', zegt hij. 'Het was alleen 'hé buurman'. Het is een normale vent voor zover ik weet.'

'Bemoei me niet met buren'

Een overbuurman zegt ook geen contact met het gezin te hebben en bevestigt eveneens dat de mensen er pas een paar weken woonden. 'Maar ik ken hier nauwelijks mensen, ik bemoei me niet met de buren.' Hij noemt het onbegrijpelijk dat het jongetje slachtoffer werd.

De politie zegt dat het eerste onderzoek wijst op een misdrijf; de jongen zou zijn neergestoken.

