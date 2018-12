Ted van de Pavert: 'op Vitesse wordt altijd nadruk gelegd'

DOETINCHEM - De Graafschap kruist vanmiddag de degens met rivaal Vitesse. Er staat vooral bij hekkensluiter De Graafschap veel spanning op. 'Maar het is ook echt een wedstrijd op zich', zegt Ted van de Pavert.

Om 14.30 uur is de aftrap op een stampvolle en ongetwijfeld bruisende Vijverberg. Maar dat laatste zal vooral het geval zijn als het kwalitatief veel mindere De Graafschap er een wedstrijd van kan maken. Van de Pavert weet dat de Achterhoekers zich niet meer kunnen verstoppen.

'We hebben een aantal wedstrijden teruggetrokken gespeeld. Nu zal je toch vooruit druk moeten zetten en hopen dat het stadion er achter komt te staan', zegt Van de Pavert die het liefst ziet dat De Graafschap zijn wedstrijden in een wat opportunistische stijl speelt.

Positief gevoel

'De eerste seizoenshelft was moeilijk', weet de Varsselder die zelf ook nog eens vijf weken buitenspel stond vanwege een infectie. Van de Pavert is echter optimistisch. 'Vitesse is altijd een wedstrijd op zich. Zo moeten we het ook benaderen. Met een positief gevoel. Het is mooi dat we het jaar zo kunnen afsluiten in ons eigen stadion.'

Spinnenkop

Voor veel supporters van De Graafschap is het de wedstrijd van het jaar tegen de club uit Arnhem. 'Dat klopt zeker', beaamt Van de Pavert. 'Er wordt altijd meer nadruk op gelegd. Vroeger toen ik zelf op de Spinnenkop stond was dat al zo en later in de jeugd ook. Zo ben ik opgevoed. Het is gewoon een speciale wedstrijd.'

Zelf heeft de lange centrumverdediger ook weinig met Vitesse. Hij lacht een beetje. 'Ik heb er inderdaad niet zo veel mee. Geef mij maar lekker een normale club als De Graafschap.'

Supporters en media

Van de Pavert voelt de druk die rondom de ploeg hangt. Hij vindt dat logisch. 'We spelen ook gewoon niet goed en dan maak je er ook geen aanspraak op. Dus snap ik dat er druk is vanuit supporters en media. Er wordt over je gesproken. Vorig jaar moest ik met NEC kampioen worden. Dat was hetzelfde.'