Pianospeler Bas overtreft alle verwachtingen

NIJMEGEN - 'Stationspianospeler' Bas heeft alle verwachtingen overtroffen. De scholier van 12 toerde zaterdag per trein langs alle stationspiano's om aandacht te vragen en geld op te halen voor het Diabetes Fonds. Ook in Arnhem en Nijmegen speelde Bas. Hij hoopte 5.000 euro op te halen. Zondagmorgen stond de teller op 43.000 euro.

Met de actie wilde Bas geld inzamelen voor onderzoek naar suikerziekte, waar onder meer zijn zusje Laura mee kampt. 'Ik vind dat daar meer aandacht voor moet komen', zegt hij.

Bas begon zijn reis zaterdag om 6.00 uur op het station van Maastricht. Later die dag speelde hij op de vleugels op Arnhem Centraal en Nijmegen.

'Echt heel hoog'

Op elk station werd hij opgewacht door vrienden, kennissen, belangstellenden en verslaggevers. Na elk liedje kreeg hij tientallen euro's in de hoed. Bas: 'In eerste instantie dacht ik: is 500 euro niet te veel? Maar toen ging het richting de vijfduizend euro, echt heel hoog!'

Rogier Schipper is meer dan trots op zijn muzikale zoon: 'We zijn blij dat we zoveel geld hebben opgehaald voor onderzoek naar diabetes type 1. Ook zijn zusje is apetrots!'

Even geduld in Nijmegen

Op een van de stations kreeg Bas tot zijn grote verrassing een knuffel van zijn zusje Laura. En in Nijmegen moest het gezelschap zelfs even wachten. Een muzikant hield de vleugel bezet. Vader Rogier: 'De man wist niets van de actie, maar hij maakte graag even plaats. Toen we weer weg moesten, ging de man verder met spelen.'

De inzameling was ook een recordpoging; zo snel mogelijk per trein langs alle 16 stationpiano's in het land en even spelen. Het record stond op ruim 19 uur. Bas deed er uiteindelijk 18 uur en 10 minuten over.

