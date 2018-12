Hennie van der Most: ‘Het breekt me een beetje op’

Van der Most (68) is eigenaar van veertien bedrijven met bij elkaar zo’n 550 werknemers. Hij heeft attractieparken en restaurants, maar bijvoorbeeld ook een ijzerhandel en staalfabriek. ‘Begin 2018 zag het er heel goed uit’, vertelt de ondernemer in de interviewserie Maarten Dallinga &. ‘De managers kwamen met mooie begrotingen, dus Most was blij.’ Maar de praktijk bleek minder rooskleurig: ‘Het is me tegengevallen.’

Zo sloot meubelfabriek Vroomshoop Meubelen. ‘Die manager had het helemaal verkloot’, zegt Van der Most terugblikkend. Hij moest mensen ontslaan, ‘het ergste wat er is’. Met een doorstart wil Van der Most laten zien ‘dat het toch weer kan lukken. Daar ben je ondernemer voor, je moet doorvechten.’

‘Ik wilde te veel’

Maar het gaat hem minder makkelijk af dan vroeger. ‘De wereld is helemaal veranderd. Ik kan daar wel op inspelen, maar managers hebben oorkleppen op.’ De verantwoordelijkheid voor veertien verschillende bedrijven ‘breekt me nu wel een beetje op, als ik eerlijk ben’. Van der Most heeft het gevoel dat het soms uit zijn vingers glipt: ‘Ja, je kunt niet overal meer honderd procent op ondernemen.’

Terugblikkend op zijn lange carrière stelt Van der Most dat hij meer had moeten focussen. ‘Dingen bouwen, bedenken, dat is mijn lust en mijn leven. Achteraf had ik moeten zeggen: ik bouw, verkoop en bouw.’ Wilde hij te veel? ‘Ik denk het wel ja, ik had te veel ideeën.’

Luister hier naar Maarten Dallinga & met Hennie van der Most:

Nieuwe serie Maarten Dallinga spreekt verder met Commissaris van de Koning Clemens Cornielje, wereldkampioen wielrennen Annemiek van Vleuten, D66-fractievoorzitter Rob Jetten en zanger Johannes Sigmond alias Blaudzun. Geen enkele aflevering missen? Neem dan een gratis abonnement op Maarten Dallinga & via een podcastapp, zoals Apple Podcasts (het paarse icoontje op je telefoon), Stitcher of Player FM. Alle afleveringen worden deze week gepubliceerd en zijn ook te beluisteren op onze app en site. Daarnaast wordt Maarten Dallinga & uitgezonden op Radio Gelderland: woensdag om 16.00 uur, donderdag en vrijdag om 19.00 uur.

Foto: Omroep Gelderland

‘Ik sterf in het harnas’

In het gesprek vertelt Van der Most ook hoe het loopt met de verkoop van attractiepark Wunderland Kalkar, vlak over de grens in Duitsland. Daarnaast spreekt hij vol enthousiasme over zijn attractiepark in Rotterdam en de herstart van Speelstad Oranje. ‘Je begint een avontuur, dat is het mooiste wat er is.’

Van der Most denkt nog niet aan stoppen: ‘Ik ga door tot ik neerval, tot het niet meer wil. Ik sterf in het harnas.’

Reageren? Mail naar Maarten Dallinga: mdallinga@gld.nl .