Wielrenster Annemiek van Vleuten: ‘Ik blijf niet in teleurstellingen hangen’

‘Ik snap heel goed dat psychologen depressieve mensen aanraden om iets actiefs te doen’, vertelt Annemiek van Vleuten (36) in de podcastserie Maarten Dallinga &. ‘Je wordt gewoon niet gelukkig van alleen maar stilzitten.’

Van Vleuten spreekt uit ervaring: wekenlang zat ze gedwongen thuis, omdat ze tijdens de wegwedstrijd van het wereldkampioenschap in september was gevallen en met een breuk in haar knie in het ziekenhuis was beland. Kort daarvoor werd ze wereldkampioen op de tijdrit, voor de tweede keer in haar wielercarrière.

'Ik schoot vol'

‘Door die blessure was het moeilijk om te genieten van mijn succes’, zegt Van Vleuten. Dat had ook te maken met de reacties van mensen uit haar omgeving: ‘Negen van de tien mensen feliciteerden me niet eens met mijn wereldtitel toen ze mij voor het eerst weer zagen. Hoe is het met je blessure, was het eerste wat ze zeiden. Heel belangstellend, maar je blijft dan in een negatief verhaal hangen.'

‘Toen ik hoorde dat ik genomineerd was voor de titel Sportvrouw van het Jaar, schoot ik een beetje vol. Toen realiseerde ik me: wat is het eigenlijk onwijs zonde dat het me niet gegund is om na te genieten van dit superseizoen.’

Luister hier naar Maarten Dallinga & met Annemiek van Vleuten:

'Vol gas'

Van Vleuten won dit seizoen ook de Ronde van Italië voor vrouwen en La Course in Frankrijk. Of ze haar oude niveau weer gaat halen? Aan haar motivatie ligt het in ieder geval niet: ‘Ik wil weer terugkomen en ben vol gas de revalidatie ingegaan. Ik denk dat olympisch goud er nog inzit, in Tokio in 2020.’

Ook gaat Van Vleuten voor de wereldtitel op de weg in datzelfde jaar. ‘Ik blijf niet in teleurstellingen hangen.’ Ze hoopt ook in het komende seizoen weer prijzen te pakken.

Meer bereiken

Begin deze maand werd Annemiek van Vleuten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze werd door minister Bruno Bruins van Sport (VVD) ‘een enorme vechter’ genoemd en daarmee ‘een voorbeeld voor velen’.

‘Dat maakt me wel trots’, zegt Van Vleuten. Het leven als topsporter is an sich heel eendimensionaal. Hard fietsen is leuk en aardig, maar als je ook mensen weet te inspireren, bereik je meer dan alleen het neerzetten van een sportprestatie.’

