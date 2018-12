Zieke CvdK Clemens Cornielje: ‘Ik ga ervoor tot het eind’

In de afgelopen jaren werd meerdere keren kanker gevonden in het lichaam van Clemens Cornielje (60). Afgelopen zomer werd hij bovendien getroffen door een hersenvliesontsteking, waardoor hij weken in het ziekenhuis lag. Hoe kijkt hij terug op dit bewogen jaar, en hoe ziet hij de toekomst? Durft hij nog te dromen?

In de nieuwe podcastserie Maarten Dallinga & spreekt Cornielje bijna een uur lang openhartig over zijn ziekte. Eind januari neemt hij na 13,5 jaar afscheid als commissaris van de Koning, de langstzittende van Nederland. ‘Ik ben lopend in 2005 het pand binnengekomen en ik hoop ook lopend het pand op 23 januari te kunnen verlaten’, zegt Cornielje. Wel heeft hij inmiddels een rollator nodig, vanwege uitval in zijn rechterarm en -been als gevolg van de hersenvliesontsteking. 'Het is wel de BMW onder de rollators', grapt de bestuurder.

‘Het wordt alleen maar slechter’

‘Ik ben ziek, maar het gaat redelijk goed met me’, vertelt Cornielje. ‘Ik heb het geluk dat ik met nieuwe medicijnen goed behandeld ben en dat de tumoren zijn verdwenen. Al weet je het natuurlijk nooit zeker. Ik heb de kanker onder controle, maar voor hoelang weet niemand.'

Het moeilijkste aan ziek zijn vindt Cornielje de beperkingen die ermee gemoeid gaan en het besef dat de situatie ‘alleen maar slechter' wordt.

‘Ik wil nog van alles’

Hij is al 27 jaar samen met zijn partner. ‘Als ik weer een terugval heb, denk ik: wat heb ik jou nog te bieden?’ Ze wandelden graag samen, maar dat lukt niet meer. ‘Je probeert ook een bijdrage te leveren in je gemeenschappelijke huishouden. Maar het is nu al moeilijk om koffie te presenteren. Dat gaat al bijna niet. Ik ben er af en toe heel verdrietig onder.’

Door zijn ziekte heeft Cornielje de dood in de ogen gezien, zo zegt hij. Maar bang is hij er niet voor. ‘Wel wil ik nog heel graag leven. Ik wil nog van alles en hoop dat ik die ruimte krijg. Ik ben optimistisch, ik hoop nog een paar jaar er echt van te genieten. Ik ga ervoor tot het eind.’

Geen Eerste Kamerlid

Nadat hij afscheid heeft genomen als commissaris, zal hij niet achter de geraniums gaan zitten. ‘Als ik alleen maar moet afwachten wie er langskomt, dan wordt de wereld wel een stuk kleiner.’ Hij zal op zoek moeten gaan naar hobby’s, maar wil ook actief blijven in het openbaar bestuur.

Zijn ambitie om Eerste Kamerlid te worden heeft hij afgelopen zomer op moeten geven, omdat hij toen zo ziek was. ‘Maar er zijn nog genoeg andere dingen te doen in het leven. Ik wil me blijven ontwikkelen. Dat is volgens mij een voorwaarde om leuk oud te worden.’

