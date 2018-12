Henk de Jong: 'Je moet er als trainer zelf maar eens voorstaan'

DOETINCHEM - De spanning en stress bij De Graafschap neemt met de week toe. Na de oorwassing tegen Ajax aast de Achterhoekse club op revanche. Uitgerekend tegen provinciegenoot Vitesse wil De Graafschap weer eens stunten.

De ploeg van Henk de Jong staat er slecht voor. Eén punt uit de laatste zes duels heeft De Graafschap voorlopig op de laatste plaats in de eredivisie gezet. Aartsrivaal Vitesse geldt als een extra stimulans om het kalenderjaar toch nog positief af te sluiten. 'Het is een ontzettend belangrijke wedstrijd', weet ook De Jong. 'We hebben hier wat Achterhoekse jongens in de groep. Die wel weten wat er speelt als Vitesse hier komt. En duidelijk maken aan de rest wat dat inhoudt.'

Video

Om de groep extra te prikkelen laat De Jong vandaag of morgen nog een soort motivatie video zien. In de hoop dat er extra krachten los komen bij de spelers die zondagmiddag de Vijverberg in vuur en vlam moeten zetten. 'Misschien iemand die wat zegt. Kleine dingetjes laten zien', wil De Jong er nog niet te veel over kwijt.

Geld in de sloot

'Het gaat ten eerste keihard om de punten. Maar het is ook prestige naar Arnhem. Dat is ook mooi en zo hoort het ook in het voetbal', zegt de coach die weet dat geldschieters rondom de club bereid zijn te investeren in nieuwe spelers. De Jong wil alleen spelers die echt voor een kwaliteitsimpuls zorgen. 'Anders gooi je geld in de sloot. En krijg je ellende en problemen in de groep. Het moet echt een verbetering zijn waarvan de jongens ook zien dat het zo is. Anders hoef je het niet te doen. Maar het niveau moet wel iets omhoog.'

Spanning en stress

De druk is groot in Doetinchem. Zeker nu De Graafschap aan een slechte serie bezig is en de Superboeren hekkensluiter zijn in de eredivisie. De Jong merkt dat de spanning en stress toenemen. 'Ik heb er wel last van', erkent de Fries. 'Natuurlijk voel ik druk. En dat geldt ook voor mijn jongens. Wij zijn ook gewoon normale mensen. Van te voren weet je dat je in deze situatie terecht komt. Dat we vanuit een onmogelijke positie gepromoveerd zijn en dat het toen een hele knappe prestatie was.'

Nu zitten we er middenin en gaan er toch dingen lopen', geeft De Jong toe. 'Ja, mensen die ook wat willen zeggen in de club. Maar ik neem er afstand van hoor. En bescherm mijn groep. Je moet er zelf maar eens voor staan. Dan wordt het een heel ander verhaal.'