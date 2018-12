2018 voor De Graafschap: van verrassende promotie naar overleven

DOETINCHEM - Voor De Graafschap was 2018 een memorabel jaar met een onverwachte promotie naar de eredivisie, waar het sindsdien vooral overleven is.

De club verlengt in januari het contract met trainer Henk de Jong tot 2019. Ook wordt middenvelder Frank Olijve aan de selectie toegevoegd, net als vleugelspits Tarik Tissoudali. De Doetinchemmers hervatten de competitie met een 2-2 gelijkspel tegen Cambuur, maar verliezen daarna op eigen veld met 3-2 van Jong PSV. De Graafschap zakt naar de negende plaats. De wederopstanding komt in Maastricht, waar MVV met 3-1 wordt verslagen.

De Graafschap haalt in februari uit met een 7-0 zege op Jong Utrecht. Tissoudali is de grote uitblinker. Volendam wordt op de Vijverberg ook verslagen, maar dan volgt een flinke nederlaag in Emmen (5-2). De Graafschap wint vervolgens nipt van Helmond Sport en krijgt weer aansluiting met de subtop. In de organisatie is het onrustig. Er wordt ontslag aangevraagd voor commercieel directeur Martine Zuil, die dat meteen aanvecht.

In maart voert De Graafschap een voetbalshow op uit tegen Go Ahead, dat met 0-4 nog goed wegkomt. Na afloop worden de spelers belaagd door boze fans van de club uit Deventer, een handgemeen wordt maar net voorkomen.

Sportief gezien is het daarna minder met nederlagen op eigen veld tegen Dordrecht en Jong Ajax. In de lastige uitwedstrijden tegen Fortuna Sittard en NEC wordt verdienstelijk met 1-1 gelijkgespeeld. Na een 1-0 thuiszege op RKC lijken de play-offs bijna binnen voor De Graafschap. Ondertussen komt de club er niet uit met Youssef El Jebli over het verlengen van zijn contract. foto: Wil Kuijpers

De Graafschap komt in april echt op stoom en sluit de competitie af met vier overwinningen en een gelijkspel. Dat leidt uiteindelijk tot de vierde plaats in de eerste divisie. De eerste versterking voor het nieuwe seizoen wordt ook al binnengehaald: spits Jordy Thomassen van Helmond Sport.

In mei begint De Graafschap moeizaam aan de play-offs om promotie. Uit tegen Telstar komt de ploeg met 2-0 achter, uiteindelijk wordt het 3-2. De thuiswedstrijd wordt een thriller, maar het loopt goed af met 4-2. Dan komt de finale tegen Almere City. Uit is het bijzonder matig en komen de Doetinchemmers met 1-0 achter. Een strafschop van Fabian Serrarens zorgt op de valreep voor de gelijkmaker. De supporters zorgen tijdens de play-offs wel voor een geweldige sfeer met The Joker als uithangbord.

Zo ook bij de return op De Vijverberg. Maar er staat veel spanning op de ploeg en Almere neemt de leiding. De 0-2 is zelfs dichtbij, maar dan slaat Tissoudali vlak voor rust toe. En in de tweede helft is het weer Serrarens die een essentiële treffer maakt. foto: Broer van den Boom

De Graafschap komt heel goed weg als in de blessuretijd een bal van de lijn wordt gehaald, maar dan is de buit binnen. De promotie naar de eredivisie is een feit en zorgt voor een geweldig feest. foto: Broer van den Boom

De club moet flink in actie op de transfermarkt. Stef Nijland en Mo Hamdaoui worden aangetrokken en de club komt er alsnog uit met El Jebli.

Twee oude bekenden keren in juni terug bij De Graafschap: Ted van de Pavert en doelman Hidde Jurjus.

Daryl van Mieghem en Furdjel Narsing worden vastgelegd. Sjoerd Ars stopt met profvoetbal en zet zijn carrière voort bij De Treffers. Mark Diemers kiest voor Fortuna Sittard.

De voorbereiding verloopt in juli vrij wisselvallig. Tegen Cambuur speelt De Graafschap vol overtuiging en wordt met aantrekkelijk voetbal gewonnen (3-0), maar tegen de amateurs van IJsselmeervogels lijdt de ploeg van trainer Henk de Jong een 3-2 nederlaag.

Op de transfermarkt gebeurt er niet veel. Alleen Erik Bakker van PEC Zwolle komt de gelederen versterken.

Vlak voor het begin van de competitie in augustus komt Leeory Owusu ook nog naar Doetinchem. De openingswedstrijd in de eredivisie is spectaculair. Feyenoord wordt met 2-0 verslagen en de hoofdrol is opnieuw voor Serrarens. foto: Broer van den Boom

Maar een week later keert De Graafschap terug op aarde met een kansloze 3-0 nederlaag uit tegen NAC. Thuis tegen FC Groningen is het ook niet best en wordt met 1-0 verloren. Spits Anthony van den Hurk is ontevreden over het gebrek aan speeltijd en stapt over naar MVV. Uit tegen Emmen speelt De Graafschap met 1-1 gelijk, mede dankzij een uitblinkende doelman Jurjus.

Ted van de Pavert ligt er in september uit met een virusinfectie. Thuis tegen VVV speelt De Graafschap heel slap en wordt met 2-1 verloren en een week later is het nog erger uit tegen Heracles. De score loopt op tot 4-0 en Serrarens pakt een domme rode kaart. In de beker komt De Graafschap tegen de amateurs van VVSB met de schrik vrij. Na verlenging is het 3-3, de profs nemen de strafschoppen beter. De wederopstanding komt tegen Willem II, dat op De Vijverberg met 2-1 wordt verslagen. Het geeft De Graafschap weer wat lucht in de strijd tegen degradatie.

In oktober wordt De Graafschap totaal overklast door Heerenveen. De score is met 0-5 nog mild. Trainer Henk de Jong beseft dat het louter overleven wordt in de eredivisie en kiest voor een andere tactiek met vijf verdedigers.

Het spel tegen concurrent Fortuna Sittard is veel beter, maar mede door een flater van Jurjus wordt met 3-1 verloren. Thuis tegen Excelsior loopt het na rust als een trein en wordt met 4-1 gewonnen. De sfeer op De Vijverberg is geweldig, mede door de acties van de jubilerende Brigata Tifosi.

Voor de beker gaat De Graafschap enkele dagen later kansloos met 5-2 onderuit thuis tegen PEC.

In november speelt De Graafschap ultra-defensief uit tegen AZ. De ploeg schiet niet één keer op doel en dus is een treffer van AZ ook fataal. Tegen koploper PSV spelen de Superboeren met veel flair en pas in de slotfase wordt het verschil gemaakt, de score loopt op tot 1-4.

De verdedigende tactiek pakt in Utrecht weer helemaal verkeerd uit. Het wordt 5-0 en daar komt De Graafschap nog goed mee weg. De marge tot de laatste plaats wordt ook steeds kleiner.

Tegen concurrent PEC Zwolle wil het in december ook niet lukken. De 2-0 nederlaag op De Vijverberg is terecht. Een week later pakt De Graafschap een verdienstelijk punt uit tegen ADO Den Haag (0-0), maar toch zakt de ploeg naar de laatste plaats. Dan wacht Ajax uit en dat wordt een strafexpeditie. Het blijft bij 8-0 in de Arena. Maar de laatste thuiswedstrijd van het jaar toont De Graafschap weer een heel ander gezicht. Op basis van strijd en goed voetbal wordt het 2-2 tegen Vitesse.

De Graafschap sluit het jaar af als hekkensluiter in de eredivisie met drie punten achterstand op de concurrentie.