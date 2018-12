Schuldhulpverleners in de wijk. 'Het geeft zo veel rust in het hoofd'

Daniëlle van der Klift komt op gesprek bij het STIP (Stedelijk informatiepunt) in het centrum van Nijmegen. Haar inkomen is drastisch gedaald nadat ze door ziekte haar baan heeft verloren. 'En dan ga je naar bijstandsniveau en dat verschil was zo groot dat ik het eventjes niet meer wist.'

'Blij dat ik deze stap gemaakt heb'

Financieel expert Karin Kuijers vraagt haar hoe het is om op gesprek te komen. Daniëlle: 'Ik ben blij dat ik deze stap gemaakt heb. Het leek mij verstandig om hulp in te roepen voordat ik in de problemen zou komen.'

Rekeningen weggooien

En zo zien de financieel hulpverleners van de gemeente het graag. Maar er is juist een grote groep die niet tijdig aan de bel trekt. Karin Kuijer: 'Al die brieven en rekeningen waar je eigenlijk niets mee kan zorgen voor heel veel buikpijn. Dus wat een aantal mensen doet is dat ze die rekeningen wegleggen, of zelfs soms letterlijk weggooien.'

Schuldsanering kost gemeente een ton

Vaak komen die mensen dan uiteindelijk in de schuldsanering terecht, maar dan is het eigenlijk al te laat. Wethouder Renske Helmer legt uit dat de gemeente heel goed in staat is om mensen te helpen die aankloppen met een schuld van zo'n 4000 euro. ' Maar de meeste mensen komen pas bij 40.000 euro schuld en meerdere schuldeisers.' En dan wordt het probleem groter en, zegt wethouder Helmer, kost het de gemeente ongeveer een ton als iemand eenmaal in de schuldsanering zit.

'Licht aan het einde van de tunnel'

De financieel experts kijken samen met de cliënt naar de inkomsten en uitgaven en naar mogelijke regelingen waarop nog recht is. Karin Kuijer: 'Het leuke van dit werk is dat je mensen kunt helpen die in een voor hun uitzichtloze situatie zitten en dan weer een sprankje hoop krijgen. Of licht zien aan het einde van de tunnel.'

'Neem die stap en schaam je niet!'

Daniëlle van der Klift heeft een duidelijke boodschap voor mensen in een vergelijkbare situatie. 'Neem die stap. Schaam je eigen niet. Ga naar de gemeente Nijmegen, ga naar Stip en zoek hulp. Ze zijn hartstikke lief en hartstikke professioneel en weten waar ze het over hebben. En het geeft zo ontzettend veel rust in het hoofd.'