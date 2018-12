Publiek lovend over kerstmusical Nunspeet 'een moderne manier van evangeliseren'

NUNSPEET - Ongeveer 600 mensen hebben vrijdagavond de kerstmusical in Nunspeet bezocht. Het muzikale spektakel oogstte kritiek uit de gereformeerde hoek, vanwege de moderne vorm en de kaartverkoop. De bezoekers van de musical genoten vooral, ondanks het slechte weer.

De Gereformeerde Gemeente Nunspeet vindt dat het enige echte kerstverhaal in de Bijbel staat en 'daar is van romantiek en commercie niets terug te vinden', zei dominee Arie Schot. Hij verspreidde een flyer in het dorp, waarin hij stel dat evenementen zoals deze afleiden van waar het echt om gaat. Het echte kerstfeest 'vond niet plaats op een marktplein', zegt hij. 'Bij die belangrijke gebeurtenis werd ook geen kerstmarkt gehouden, er was al helemaal geen fanfare aanwezig om het kerstkind aan te kondigen'.

De bezoekers trotseerden regen en wind en spraken na afloop lovende woorden. 'We zijn diep onder de indruk, het was prachtig', zegt een vrouw. De ophef over het evenement is de bezoekers niet ontgaan. 'Maar als je er op tegen bent moet je er niet heen gaan', zegt een andere bezoekster. Verschillende mensen zien de musical juist als een kans om het evangelie op een moderne manier uit te dragen. 'Er zit natuurlijk aardig wat commercie bij, maar dat moet je er maar bij op de koop toenemen. Het gaat om de inhoud en het is een moderne manier van evangeliseren.'

Ook zaterdagavond wordt de musical gespeeld. Organisator Sander Klugt verwacht ongeveer 1000 betalende bezoekers. 'Vrijdagavond was het slecht weer, dat speelde ons parten. Vandaag zien we dat veel mensen op het laatste moment nog een kaartje kopen.'

De voorstelling wordt op tweede kerstdag bij Omroep Gelderland integraal uitgezonden om 14.00 uur. 's Avonds na het nieuws wordt een samenvatting vertoond, die elk uur wordt herhaald.