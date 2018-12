Gemeenten halen uit naar provincie: 'Loopt tien jaar achter'

ARNHEM - Gelderse gemeenten en andere instanties halen hard uit naar de provincie. Dat doen ze in een rapport over de bestuurskracht van Gelderland.

Een commissie sprak meer dan vijftig betrokkenen, onder wie de burgemeesters van de grote gemeenten. Daarin krijgt de provincie een hoop kritiek: de provincie sluit niet aan bij de actualiteit, kan de ontwikkelingen in de maatschappij niet bijhouden, wordt gezien als een hindermacht en wordt ervaren als een sterk juridisch gedreven organisatie die de eigen regels boven de maatschappelijke bedoelingen stelt.

Ook voelen partners volgens het rapport argwaan bij de provincie. 'Dat zij alleen maar uit zouden zijn op het geld van de de provincie.' Overigens gaat de kritiek over heel het provinciebestuur. Naast de Gedeputeerde Staten wordt ook de Provinciale Staten bekritiseert. 'Voor veel partners is dat een nagenoeg anonieme en onzichtbare entiteit en partners missen dialoog en een ingang om ermee in gesprek te komen. De commissie zelf heeft dat ook zo ervaren in haar pogingen om met PS in gesprek te komen.'

Provincie loopt tien jaar achter

In de Achterhoek wordt de krimp als achterhaald ervaren, terwijl de provincie daar nog aan vasthoudt. 'De provincie leeft tien jaar achter de werkelijkheid. Krimp is veel minder aan de orde.'

De provincie Gelderland vroeg zelf om het onderzoek om de eigen bestuurskracht onder de loep te nemen. Dat wordt gewaardeerd in het rapport. 'De partners ervaren dit initiatief als een signaal dat de provincie zelf ook op zoek is naar die wederkerigheid.' Gedeputeerde Staten waarderen het onderzoek en de openheid van de partners, valt te lezen op de website van de provincie. 'We willen met de partners in gesprek over hoe de samenwerking verloopt en waar verbeteringen liggen.'