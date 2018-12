Bewoners willen onafhankelijk onderzoek naar verdachte grond

HOEVELAKEN - Bewoners van de Ludenhof in Hoevelaken willen dat er onafhankelijk onderzoek komt naar de verdachte grond in hun straat. Dat lieten ze zaterdag weten aan wethouder Oosterwijk, die in de straat op bezoek was.

Vrijdag kregen de bewoners van de Ludenhof een brief van de gemeente in de bus. Daarin stond dat het zand dat is gebruikt voor de aanleg van de straat mogelijk vervuild was. De wethouder wilde het niet bij alleen een brief houden en ging zaterdagochtend langs de deuren om in gesprek te gaan met de bewoners.

Geen slager die eigen vlees keurt

Een aantal van hen is bezorgd. 'We willen dit gewoon goed uitgezocht hebben', laat een buurtbewoner weten. De bewoners drongen bij de wethouder aan op onafhankelijk onderzoek, om te voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin de slager zijn eigen vlees keurt.

Alleen onder de straat

Volgens de gemeente gaat het alleen om de grond onder de Ludenhof parallel aan de Koninginneweg. Daar liggen negen woningen aan. Het mogelijk vervuilde zand zou niet gebruikt zijn in het recenter opgeleverde stuk van de Ludenhof, meldt de gemeente op basis van vrachtbrieven. Ook zou het alleen gebruik zijn bij de aanleg van de straat. De huizen stonden er op dat moment al.

93 ton

Het zand onder de straat is afkomstig uit een partij verdachte grond van het Barneveldse bedrijf Vink. Het gaat in Hoevelaken om 93 ton, zo'n 6 vrachtwagens vol.

'Geen gezondheidsrisico's'

De wethouder stelt dat geen gezondheidsrisico's zijn en baseert zich daarbij op metingen die zijn gedaan zijn in andere gemeenten waar zand van Vink ligt. Toch vindt in januari nog bodemonderzoek plaats in Hoevelaken.