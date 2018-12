NEC-doelman Marco van Duin: rampseizoen

ENSCHEDE - Marco van Duin was de enige NEC'er die zich onttrok aan de malaise tegen FC Twente. De doelman voorkwam met enkele knappe reddingen dat de score hoger opliep dan 2-0.

"Ja, dat denk ik ook. Het kan nog erger worden. Pas in de 80e minuut hebben wij een hele grote kans en kunnen we nog 2-1 maken. En dan kun je gewoon nog gelijk spelen hier. De eerste helft is er nog niet zo heel veel aan de hand. We creëerden niet veel, maar zij ook maar twee kleine kansen en het omschakelmoment waaruit de goal valt. Maar dat is het verhaal van de afgelopen tijd. Er hoeft maar iets te gebeuren, één momentje,en hij ligt bij ons in het mandje. Na de 2-0 is het vertrouwen weg en gaan we hele andere dingen doen."

foto: Broer van den Boom

De doelman benoemt de situatie waarin de club verkeert heel duidelijk."Ja, en rampseizoen tot nu toe. De gifbeker moet helemaal leeg. Goed dat het even winterstop is. We moeten met z'n allen beseffen dat we met een frisse kop richting tweede seizoenshelft moeten. En dan moet het een klasse beter in ieder geval."