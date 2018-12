Jack de Gier blij met vertrouwen spelers en clubleiding NEC

ENSCHEDE - Ondanks de zwakke eerste seizoenshelft staat de positie van Jack de Gier bij NEC niet ter discussie.

De clubleiding en de spelersgroep staat volledig achter de trainer. "Ja, dat is deze week duidelijk geworden. Dat doet mij en de rest van de staf goed. Alleen moet je dat wel op het veld laten zien. We moeten nu eens tien dagen heel goed nadenken en fris worden voor de tweede seizoenshelft. En deze periode achter ons laten. Het is voor iedereen belangrijk om te bezinnen. Als trainer moet ik nadenken hoe ik het aan moet pakken, dat de kwaliteiten van de spelers er wel uit komen."

De nederlaag tegen Twente vond De Gier heel typerend voor dit seizoen. "Ja, dat kun je wel stellen. Teleurstellend hoe deze avond verlopen is. De eerste helft lag er absoluut ruimte om te voetballen en hadden we het aardig onder controle, maar de 1-0 valt vanuit de omschakeling na balverlies van Jonathan Okita. In de rust hebben we gezegd dat we meer overtuiging moesten leggen in het spel en dat we voorin de duels moesten gaan winnen, want anders krijg je geen voetbal in je ploeg. Maar dan krijg je al snel na rust de 2-0 meteen binnen na knullig balverlies."

Wij moeten de gifbeker schijnbaar helemaal leeg drinken Jack de Gier

"Dan zakt alles heel ver weg en zie je een ploeg zonder vertrouwen en overtuiging en zijn er bepaalde reacties en momenten die niet goed zijn. Dan is het lullig dat Paolo Sabak rood krijgt, omdat hij ook mee gaat in zo'n frustratie-moment. En dan mag je blij zijn dat het geen 3-0 of 4-0 wordt. Dit zijn de donkere dagen voor Kerst en waarin wij de gifbeker schijnbaar helemaal leeg moeten drinken."