Investeerders De Graafschap maken geld vrij voor nieuwe spelers om tij te keren

DOETINCHEM - Een aantal investeerders rond De Graafschap gaat de Achterhoekse club helpen met het aantrekken van nieuwe spelers. Het streven is om in elke linie een directe versterking te halen.

door Richard van der Made

Dat de geldschieters de beurs trekken mag best opvallend genoemd worden. De afgelopen jaren hielden de invloedrijke investeerders (Derk Haank, Martin Mos, Hans Veldhorst) de hand op de knip en moest en wilde De Graafschap zichzelf bedruipen. Maar ruim in de middelen zit de club uit Doetinchem al jaren niet. De mogelijkheden om vanuit de eigen begroting iets te doen zijn minimaal.

Versterking in de as

Technisch manager Peter Hofstede bevestigt dat er nu kansen liggen. 'Dat gaat lukken. Er komt dankzij de investeerders geld vrij om gericht spelers te halen. In elke linie willen we ons graag versterken in de as. We hebben al veel spelers in kaart, maar we zoeken echt naar kwaliteit in plaats van kwantiteit.'

Garantie

De Graafschap, dat onderaan staat in de eredivisie, mikt op drie of vier spelers die het elftal direct beter moeten maken. Daarbij wordt ook nog gedacht aan een nieuwe linksback. Dat de club zich wil en ook moet versterken om degradatie te ontlopen, is ook een teken dat de beleidsbepalers erkennen dat het aankoopbeleid afgelopen zomer ongelukkig is geweest. Spelers als Stef Nijland, Mohammed Hamdaoui en Furdjel Narsingh zijn daar voorbeelden van.

De investeerders willen echter niet lijdzaam toezien en reiken de club nu de hand. 'Ze werken volledig mee', weet Hofstede. 'Wij willen allemaal heel graag in de eredivisie blijven. Met drie of vier goede aankopen zou ons dat wat meer garantie geven.'

Vincent Vermeij

Een spits die doelpunten maakt is prioriteit voor De Graafschap. Gedacht wordt aan een terugkeer van Vincent Vermeij op de Vijverberg. De lange blonde aanvaller staat echter nog onder contract bij Heracles Almelo waar hij niet aan spelen toekomst. 'Hij is zeker een optie waar we aan denken', bevestigt Hofstede. De Graafschap onderzoekt de mogelijkheden om Vermeij over te nemen. Een huurconstructie zit er niet in. 'Zijn contract loopt komende zomer af, dus dat lijkt me niet', aldus Hofstede.

Jonge spelers

Voor De Graafschap is het niet eenvoudig geschikte spelers te vinden die het elftal direct beter maken. Ervaren spelers willen vaak niet of eisen een meerjarig contract. De Graafschap moet het daarom vooral hebben van jongere (goedkopere) spelers die sterk gemotiveerd zijn om de Superboeren uit het slop te willen halen.

Scorende spits

'Een speler moet wel voor De Graafschap willen kiezen. Daar lopen we gewoon tegenaan', geeft Hofstede dan ook aan. 'En een scorende spits voor de eredivisie is echt een lastige zoektocht. Maar we zijn volop aan de slag.'