Kom samen genieten van het Kerstconcert van Omroep Gelderland

De decemberdagen komen weer in zicht. De tijd van warmte, lichtjes, muziek en samen zijn. Maar wat als je alleen bent? Of als je niet zo snel de deur uitgaat? Misschien heb je geen geld om ergens heen te gaan? Omroep Gelderland nodigt al die mensen uit om samen te komen genieten van ons Kerstconcert in de Heilige Barbara kerk in Dreumel.

Al jaren organiseert de omroep in december een kerstconcert op steeds weer een andere mooie plek in onze provincie. Dit jaar is dat de Heilige Barbara kerk in Dreumel. Naast een prachtig aanbod van Gelderse zangers en muzikanten die daar van zich laten horen willen we dat dit een plek van verbinding wordt. Want dat is waar het om gaat met Kerst: samen zijn.

Samen genieten

Dus ken je iemand die het verdient om eens een avondje uit te gaan? Of die je het gunt een mooi concert bij te wonen? Of gewoon om samen iets gezelligs te doen? Neem je buurman of buurvrouw mee, die eenzame vriend of vriendin, een familielid of die vrijwilliger die altijd voor anderen klaarstaat en ga samen genieten van een avondje muziek in kerstsferen.

Navarone, Loren Nine, Gospelkoor Spring, Amira Willighagen, Politiekapel Noord- en Oost-Gelderland en Strijkersensemble o.l.v. Peter van Essen en pianist Eric Lagerström bezorgen jou een avond om nooit te vergeten.



Je bent van harte welkom op maandag 16 december om 20.00 uur in de H. Barbara kerk aan de Rooijsestraat 63 in Dreumel. De toegang is gratis. We vragen je wel om je van te voren op te geven, dan krijg je een toegangsbewijs voor het concert. Meld je nu aan via het online aanmeldformulier.

Kerstbomenactie

In de decembermaand gaat ook onze kerstbomenactie weer van start. Wie draag jij een warm hart toe of wie gun jij net dat beetje extra gezelligheid tijdens de kerst? Geef hem of haar op via Gelderland Helpt en wie weet staat een van onze presentatoren binnenkort bij jou op de stoep, met een kerstboom!



Het Kerstconcert is op Eerste Kerstdag volledig te zien om 14.00 uur en 15.30 uur op TV Gelderland. Vanaf 17.20 uur wordt het Kerstconcert om en om in twee delen uitgezonden (ieder uur herhaald). Terugkijken kan ook via Uitzending Gemist. Op zondag 22 december tussen 07.00 en 10.00 uur wordt het kerstconcert ook uitgezonden tijdens het radioprogramma Zin in Zondag. Meer weten over de feestdagenprogrammering van Omroep Gelderland? Kijk dan op www.gld.nl/december.