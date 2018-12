Achterhoekse wielrenners Gesink en Bouwman gaan veel samen koersen

'Ja, we zien elkaar veel. We zullen vooral veel samen fietsen in Italië. We rijden onder meer samen de Tirreno Adriatico en de Giro d'Italia. En nu we hier even thuis zijn gaan we ook in de Achterhoek nog wel even wat rondjes fietsen', vertelt Robert Gesink.

En dat zullen voor Bouwman voorlopig de laatste rondjes zijn in de provincie. 'Ik heb een huis gehuurd in Girona, waar Robert ook woont. Ik ben dus nu nog even thuis en daarna ga ik daar leven. Ik zeg de Achterhoek niet voor goed vaarwel, maar zal er wel minder zijn dan de laatste jaren', aldus de jonge renner.

Foto: Omroep Gelderland

Genieten in de Achterhoek

Toch is het voor de twee nu nog even genieten, nu ze even in Nederland de kerst kunnen vieren. 'Het is vandaag niet de beste dag om te fietsen, maar bij een droge dag is het fantastisch fietsen in de Achterhoek. Ik kan daar van genieten. We komen overal in de wereld, maar als je dan thuis bent waar je bent opgegroeid is dat altijd lekker. We zeiden laatst al tegen elkaar: we zijn een jaar weggeweest, maar dan kom je thuis in de Achterhoek en dan is er niks veranderd. En dat is maar goed ook, daarmee is de Achterhoek gewoon de Achterhoek en dat is mooi om te zien', zo lacht de 32-jarige Gesink.

Foto: Omroep Gelderland

De mentor en de jongeling

Als de Ulftenaar en de man uit Varsseveld zijn uitgefietst in onze provincie wordt het weer tijd voor koersen. Gesink zal dit jaar vooral de mentor zijn in de ploeg van Jumbo-Visma. 'Ik begin een van de ouderen te worden. Ik ben pas 32, maar voor de rest is het een vrij jonge groep. Ik heb natuurlijk al het een en ander meegemaakt en ben niet te beroerd om dat te delen met anderen.'

Onder wie met Koen Bouwman, die zich vorig jaar al liet gelden in de Giro toen hij bijna een ritzege pakte. 'Koen heeft zich inderdaad sterk ontwikkeld. Hij kwam als rustige Achterhoeker binnen, maar laat nu niet meer over zich heen lopen. Dat is mooi om te zien.'

Foto: Omroep Gelderland

Een mentor-rol voor Gesink dus. En hoe zit dat in de koers? 'Dan zal ik weer vooral de belangrijke man zijn op de momenten dat we met een paar man over zijn. Ik zal minder voor mijn eigen kans mogen gaan. Of ik die touretappe uit mijn hoofd zet? Nee, je weet nooit hoe een koe een haas vangt, maar de focus ligt op het klassement en de ritzeges voor Groenewegen. Ik zal dus daaraan bijdragen.'

Ronde van Denemarken winnen

Voor Bouwman is zo'n mentor-rol natuurlijk nog niet weggelegd. Hij zal in het eerste half jaar vooral knecht zijn. 'Ik rijd de Tirreno Adriatico, Milaan-San Remo, de Waalse pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Het zijn veel nieuwe koersen, maar wel schitterende koersen. Aan het eind van het seizoen rijd ik in de Ronde van Denemarken en dan mag ik voor eigen succes gaan, die hoop ik dan ook te winnen.'