Nieuwe Hollandse Waterlinie genomineerd voor Werelderfgoedlijst

CULEMBORG - De Nieuwe Hollandse Waterlinie is door het kabinet genomineerd voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De historische verdedigingslinie loopt vanaf Muiden over Gelders grondgebied.

In 2015 droeg het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de Nieuwe Hollandse Waterlinie al voor voor een plek op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het heeft even geduurd voordat het kabinet zich er eindelijk mee bemoeide. Het zal nog wel even duren voordat UNESCO haar handen zelf vuil maakt aan de kwestie.

Veel stappen nodig

Voordat een land een bijdrage kan leveren aan de lijst, moet een nominatie eerst veel stappen doorlopen. Nu de Waterlinie eindelijk is genomineerd door het kabinet, ontvangt Nederland in mei 2020 advies over de nominatie. Daarna vindt een effectonderzoek plaats. Daar kijkt het kabinet dan weer naar en als dan blijkt dat de uitkomt positief is, moet UNESCO nog eens een keer beslissen of de Waterlinie een plekje krijgt op de lijst.

Uiterlijk in juni 2020 neemt UNESCO dan een definitief besluit.

