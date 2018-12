Voedselbanken: 'Dit zouden we het liefst het hele jaar zien'

'Er worden hier nog dagelijks kerstpakketten binnen gebracht. Het is superdruk', zegt Chris Blaauboer van de Voedselbank Oost-Achterhoek. 'Veel mensen komen hier hun kerstpakket van het werk brengen. Dat is een leuk extraatje voor onze klanten die van heel weinig moeten rondkomen.'

Ook in Arnhem zijn ze blij met het extra aanbod. Johan Janssen: 'Er is een hele lading kerststollen binnengebracht vandaag en snoepgoed van sinterklaas. Superfijn! Je merkt dat mensen rond Kerst toch wat vrijgeviger worden en meer denken aan mensen die het moeilijk hebben. Maar het liefst hebben wij dit aanbod natuurlijk het hele jaar. Op andere momenten is echt puzzelen om voor alle klanten van de voedselbank genoeg aanbod te hebben.'

Pepernoten

Een moeder en tienerdochter laden met een grote glimlach op het gezicht een zak pepernoten in. 'Maakt niets uit dat Sinterklaas al voorbij is', zegt het meisje. 'Ze zijn nog steeds lekker.' Daar is moeder het mee eens. 'Het is heel fijn dat we vandaag wat extra spulletjes in onze tas mogen stoppen en dat er lekkere dingen bij zitten. Daar maken we een kerstdiner van kleine hapjes van. De komende week is de voedselbank dicht, dus is het heel fijn dat er nu wat extra spullen zijn.'