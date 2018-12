Liederen uit krijgsgevangenenkamp zingen met studenten op Bronbeek

ARNHEM - Leden van het koor van militair tehuis Bronbeek in Arnhem geven deze zondag een aantal bijzondere optredens met conservatorium studenten van Hogeschool ArtEZ uit Arnhem. Samen zingen zij kerstliederen die in 1942,1943 en in 1944 werden gezongen in Changi, het grootste Japanse krijgsgevangenenkamp in Zuidoost-Azië.

De Japanners zetten concentratiekampen op tijdens de Tweede Wereldoorlog, zoals die in Changi - voor krijgsgevangenen. Veel Nederlanders die in het toenmalige Indië dienden, gingen die kampen in. Ook andere Nederlanders werden in kampen gestopt tijdens de oorlog.

De liederen die de krijgsgevangenen in Changi zongen werden destijds op kerstavond ten gehore gebracht, op verzoek van een officier die de Nederlandse gevangene Henk Brouwer vroeg om hiervoor een koor samen te stellen.

Doorslaand succes

Brouwer zocht 24 mannen uit en schreef 24 partituren voor de liederen in vier verschillende stemmen. Volgens de 'overleveringen' van hen die de kampen overleefden was het een doorslaand succes in het kamp en gaf het een enorme stimulans aan het moreel van de gevangenen.

Exact deze liederen worden vandaag op Bronbeek ten gehore gebracht. De keuze voor de stukken van Brouwer door Bronbeek is geen toeval, want Brouwer (die in 1970 overleed) was ook tekenaar. Een expositie van zijn schetsen van het kamp en zijn bewoners is op dit moment te bezichtigen in Museum Bronbeek.

Het muzikale optreden vindt plaats in het museum bij de tentoonstelling.