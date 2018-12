Wisselvallig Vitesse toch vaste waarde in de subtop in 2018

ARNHEM - Voor Vitesse was 2018 een jaar waarin de club zich bewees als een subtopper met als hoogtepunt het behalen van Europees voetbal. Maar het spel was erg wisselvallig.

Het jaar begint met een incident, als in januari Alexander Büttner uit de selectie wordt gezet wegens overgewicht. Vitesse gaat op trainingskamp in Spanje en werkt in de zon tot volle tevredenheid om een basis te leggen voor de tweede seizoenshelft. Die begint met een benauwde 1-0 zege uit tegen degradatiekandidaat Sparta. Thuis tegen Heerenveen komen de Arnhemmers niet verder dan 1-1, maar door een knappe 2-1 overwinning uit tegen concurrent PEC Zwolle nestelt de ploeg zich stevig in de subtop. Vlak voor het verstrijken van de transferwindow wordt Milot Rashica voor negen miljoen euro verkocht. foto: Broer van den Boom

Vitesse schakelt snel en trekt Roy Beerens aan als opvolger. Ook de Russische rechtsback Vyacheslav Karavaev komt naar Arnhem.

In februari is het wisselvalligheid troef bij Vitesse. Tegen FC Groningen wordt overtuigend met 2-0 gewonnen, maar uit tegen ADO Den Haag gaan de Arnhemmers met 1-0 onderuit. Maar na een 3-1 thuiszege op Feyenoord is de vierde plaats zelfs in zicht. Bryan Linssen is met twee doelpunten de grote man. foto: Broer van den Boom

Maar dan volgen er weer twee zeperds. Thuis tegen Excelsior wordt met 2-1 verloren en uit tegen VVV komt Vitesse niet verder dan 2-2. Ondertussen blijkt de Rus Leonid Slutskiy in beeld als trainer voor het nieuwe seizoen en wordt bekend dat Marc van Hintum aanblijft als technisch directeur.

Vitesse speelt in maart een geweldige wedstrijd thuis tegen Ajax. Er wordt met 3-2 gewonnen en weer is Linssen de grote man met twee doelpunten. foto: Broer van den Boom

Maar het blijft wisselvalligheid troef, want uit tegen concurrent Utrecht worden de Arnhemmers met 5-1 weggespeeld. Doelman Remko Pasveer gaat enkele malen opzichtig in de fout. Hij verliest daarom zijn basisplaats aan Jeroen Houwen. Met hem in het doel speelt Vitesse met 0-0 gelijk thuis tegen Heracles in een wanvertoning. Trainer Henk Fraser maakt ondertussen bekend dat hij volgend seizoen naar Sparta gaat. Slutskiy zal hem inderdaad opvolgen. Een nieuwe deceptie volgt thuis tegen Roda JC, waarvan met 3-0 wordt verloren.

De positie van Fraser wankelt in april en een 1-0 nederlaag uit tegen NAC maakt dat er niet beter op. De trainer staat de week daarna nog wel voor de groep, maar wordt vervolgens toch ontslagen.

Edward Sturing maakt het seizoen af en hij opent met een eclatante 7-0 overwinning op Sparta. Uit tegen AZ is een waar spektakelstuk, maar Vitesse verliest met 4-3. Daarna bezegelt Vitesse het lot van Twente. Het wordt 5-0 in GelreDome en zo degraderen de Tukkers.

Met een 2-2 gelijkspel uit tegen Willem II sluit Vitesse in mei het seizoen af. Maar dan is er nog een aangenaam toetje: de play-offs om Europees voetbal. Met een uitblinkende Mason Mount wordt ADO Den Haag uitgeschakeld. Uit wordt met 5-2 gewonnen en op eigen veld met 2-1.

De finale tegen FC Utrecht is een waar spektakel. Thuis wint Vitesse met 3-2. En uit blijven de Arnhemmers knap overeind (1-2). Europees voetbal is een feit. foto: Broer van den Boom

Vitesse trekt de Algerijnse aanvaller Oussama Darfalou aan en haalt ook de Engelse verdediger Max Clark.

In juli gaat de club op trainingskamp in Oostenrijk. En ondertussen stromen de nieuwe versterkingen binnen, zoals Jake Clarke-Salter, Hilary Gong, Matus Bero en de ervaren Portugese doelman Eduardo. De sfeer onder trainer Leonid Slutskiy is heel ontspannen.

De oefenwedstrijden laten progressie zien met als hoogtepunt een 3-0 zege op de Russische kampioen Lokomotiv Moskou. Dan komt het echte werk, in Roemenië voor de Europa League tegen FC Viitorul, de club van Gheorghe Hagi. Vitesse speelt niet best en mag niet mopperen met de 2-2 eindstand.

Vitesse maakt de klus in augustus vrij eenvoudig af met een 3-1 overwinning. In de volgende ronde wacht FC Basel. Vitesse is thuis in evenwicht met de Zwitserse topclub, maar uitgerekend oud-Vitessenaar Ricky van Wolfswinkel slaat in de blessuretijd toe. foto: Broer van den Boom

De uitwedstrijd gaat ook met 1-0 verloren en dan zit het Europese avontuur er al op. Ondertussen is Vitesse wel flitsend begonnen aan de competitie met een 5-1 thuiszege op FC Groningen. Uit tegen Heerenveen (1-1) en AZ (0-0) wordt gelijkgespeeld. De club huurt twee grote talenten: Martin Ødegaard van Real Madrid en Charly Musonda van Chelsea.

Maar in september raakt Musonda in een oefenwedstrijd meteen zwaar geblesseerd en zal hij de rest van 2018 niet in actie komen. Vitesse krijgt een oorwassing op eigen veld tegen Ajax (0-4). foto: Broer van den Boom

Daarna is het weer wisselvallig, met een zege uit tegen PEC, onnodig puntverlies thuis tegen ADO en een ongelukkige 2-1 nederlaag in De Kuip tegen Feyenoord. In die wedstrijd breekt topscorer Tim Matavz zijn been.

Vitesse mist in oktober tegen Heracles acht spelers, maar wint overtuigend met 4-0. Darfalou maakt als vervanger van Matavz meteen twee doelpunten. Daarna blameert de ploeg zich door een 2-0 nederlaag uit tegen Excelsior. Thuis tegen Fortuna Sittard wordt dan wel weer met 2-1 gewonnen, Matus Bero maakt op fraaie wijze met een omhaal de winnende treffer. foto: Wil Kuijpers

De belangrijkste zege boekt Vitesse uit voor de beker tegen Heracles. Het wordt 0-2 met een hoofdrol voor Ødegaard.

In november verliest Vitesse nipt met 1-0 bij koploper PSV. Daarna volgen zeges op Utrecht en Willem II en is Ødegaard weer de uitblinker.

Vitesse staat stevig in de subtop en mag zelfs denken aan de top drie.

Maar begin december breekt de grilligheid Vitesse maar weer eens op. Thuis tegen Emmen komen de Arnhemmers niet verder dan 1-1, mede vanwege een gemiste strafschop van Bryan Linssen. En een week later uit tegen NAC waagt Navarone Foor zich aan een Panenka vanaf elf meter, maar de bal gaat over en Vitesse verliest met 2-1 van de hekkensluiter. Het herstel komt tegen VVV met een 2-1 zege door fraaie treffers van Ødegaard en Darfalou.

Vitesse plaatst zich voor de kwartfinales van de beker dankzij een 2-1 zege uit op Kozakken Boys. De matchwinner is wederom Ødegaard. Die speelt ook een sterke wedstrijd in de derby tegen De Graafschap, waar Vitesse met 2-2 niet mag mopperen. De Arnhemmers gaan de winterstop in als de nummer vijf van de eredivisie.