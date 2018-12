Burgemeester Winterswijk genomineerd als Beste Bestuurder

WINTERSWIJK - Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk is genomineerd voor de verkiezing Beste Bestuurder Kleine Gemeente. hij is samen met de burgemeester van Culemborg en een wethouder in Tubbergen in de race voor de titel.

'Ik ben vereerd met deze nominatie', aldus Bengevoord. 'Het voelt speciaal om door collega’s genomineerd te worden. Ik zie het vooral ook als een compliment aan mijn collega’s in Winterswijk! Samen met onze inwoners maken we Winterswijk elke dag een beetje beter.'

Bengevoord is door de jury onder meer genomineerd vanwege zijn stevige voortrekkersrol die hij in de regio vervult, het gemak waarmee hij contacten legt met relevante spelers in het veld en de wijze waarop hij vernieuwingen doorvoert. 'Winterswijk mag zich gelukkig prijzen met zo’n burgemeester', aldus één van zijn collega-bestuurders. Sinds april 2017 is Bengevoord burgemeester van Winterswijk. Hij was destijds met zijn 32-jarige leeftijd de jongste burgemeester van Nederland.



Commissaris van de Koning Clemens Cornielje is voor de vierde keer genomineerd voor Beste Lokale Bestuurder. De jury roemt hem om zijn inzet, betrokkenheid en menselijke warmte. 'Zelfs tijdens zijn ziekte was hij altijd voorbereid en ingelezen.' Het Waterschap Rijn en IJssel is genomineerd als Best Bestuurde Overheden. 'Het waterschap wordt geprezen om de wijze waarop ze echt werk maakt van verduurzaming', aldus de jury. De winnaars worden op donderdag 17 januari 2019 bekendgemaakt tijdens het Binnenlands Bestuur event KOMPAS 2019 in Helmond.