'Te weinig onderzoek naar achtergrond predikers'

ARNHEM - Er wordt te weinig onderzoek gedaan naar de achtergrond van predikers. Moskeeën moeten hier bewuster van worden. Dit zegt de Raad van Marrokaanse Moskeeën Nederland (RMMN).

Onlangs bood de Al Fath moskee in Arnhem een baan aan prediker Youssef Abou Nafi, maar trekt dat bod nu in. De imam wordt in verband gebracht met het salafisme. In kringen van islamkenners wordt hij zelfs gezien als radicaal.



Saïd Bouharrou, vicevoorzitter van RMMN, vertelt dat er betere voorlichting nodig is aan Nederlandse moskeeën. 'Deze Arnhemse Al Fath heeft te weinig vooronderzoek gedaan naar Nafi, vandaar het baanaanbod. De aanpak van deze moskee komt overeen met die van andere in Nederland.'



In dit land is het imamberoep nog te onbeschermd, volgens de vicevoorzitter. 'Als er meer aandacht is voor het werk, komt er verbetering. Meer jongeren zullen dan misschien een opleiding tot imam volgen.'



Tot nu toe zijn er nog te weinig jongvolwassenen die voor een baan als prediker kiezen, omdat de verdiensten niet hoog zijn. 'Moskeeën hebben weinig keus aan predikers. Toch zullen ze hopelijk, door meer voorlichting, in het vervolg vaker vooronderzoek doen naar predikers.'



Dit interview was live in Arnhem Aktueel: het radioprogramma van RTV-Arnhem.