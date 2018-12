Compensatie voor honderden slachtoffers schildersziekte: 'Dit is echt een kerstcadeau'

GENDT - De regering gaat honderden patiënten met de schildersziekte schadeloos stellen. Donderdagavond nam een meerderheid van de Tweede Kamer een motie aan die pleit voor een eenmalige uitkering aan de circa 350 slachtoffers van Organo Psycho Syndroom (OPS).

Kees van de Laarschot uit Gendt behoort tot de grote groep schilders die OPS opliep. Hij werkte jarenlang als schilder voor diverse bazen, maar kreeg eind jaren negentig gezondheidsklachten die verder werken onmogelijk maakten. Hij stopte daarom al op 42-jarige leeftijd en zit sindsdien thuis. Hij leeft van een uitkering en krijgt hulp in de huishouding, lichamelijke zorg en hulp bij de financiën.

Aantasting zenuwstelsel

Er zijn in Nederland nog honderden patiënten zoals Van de Laarschot. Allen liepen zij in de jaren tachtig en negentig OPS op door langdurige blootstelling aan organische oplosmiddelen, verf en schoonmaakmiddelen. De ziekte tast het centrale zenuwstelsel aan en leidt tot vergeetachtigheid, concentratieproblemen en diverse lichamelijke klachten.

Verreweg de meeste patiënten werden ziek terwijl ze werk uitvoerden als schilder, maar ook tapijtleggers, autospuiters en reinigers van drukpersen werden ziek.

Ik ben van slag, ik heb de vlag uitgehangen Kees van de Laarschot

Dat er nu een vergoeding komt voor de OPS-patiënten in Nederland doet Van de Laarschot ontzettend goed. Na een strijd van vijftien jaar betekent het eindelijk erkenning. De Gendtenaar was bezig met vrijwilligerswerk in sociaal cultureel centrum De Leemhof toen hij bericht kreeg van Stichting OPS. 'Ik ben er in positieve zin helemaal van slag door', zegt hij. 'Ik heb de vlag uitgehangen. Er is nu eindelijk erkenning, na al die jaren van onbegrip.'

Onwetendheid

Dat het grote publiek nauwelijks bekend was met OPS, kon Van de Laarschot nog begrijpen. Hij stuitte echter ook op veel onwetendheid bij artsen. 'Ze wisten vaak niet wat het was. Ja, hier in het dorp nu wel, maar veel andere artsen hadden geen idee. Dat maakte het niet makkelijker voor mij. De Tweede Kamer maakt er nu werk van, wat betekent dat de ziekte wordt erkend.'

Van de Laarschot ervaart dagelijks de gevolgen van de schildersziekte. 'Ik ben heel vergeetachtig, heb concentratieproblemen en zware benen. Een neurosimulator in mijn rug moet de pijn in mijn benen tegengaan. Dat helpt. Op de jaarlijks OPS-dag spreek ik anderen die tegen dementie aanzitten. Dan prijs ik me weer gelukkig.'

Nieuw jaar

In januari, als de Tweede Kamer terug is van het kerstreces, wordt het vervolg in gang gebracht. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat dan om tafel met de betrokken partijen om een eerste voorstel te doen. De aangenomen motie is in dat licht een eerste aanzet tot een eenmalige uitkering aan de slachtoffers.

Janke van Midlum van de Stichting OPS zegt dat het kabinet heeft toegezegd om in januari met een voorstel te komen. Over de hoogte van het bedrag kan Van Midlum weinig zeggen. 'Dat kan ik niet hardop noemen, het is ook niet vastgelegd in de motie. Maar het zal vergelijkbaar zijn met de vergoeding voor asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose.'

Uitkering

Het aantal cijfers voor de komma is niet eens het meest relevante, zegt Van Midlum. 'Het gaat niet om de hoogte van het bedrag. Zelfs een miljoen euro vergoedt het leed niet. Het is vooral een vorm van erkenning.'

Met deze vergoeding wordt de oude dag iets gemakkelijker Janke van Midlum, Stichting OPS

Tegelijkertijd biedt de eenmalige uitkering de OPS-patiënten, van wie de meesten op leeftijd zijn of beginnen te raken, wat meer financiële ruimte. Zij zitten vaak in uitkeringssituaties en hebben het niet gemakkelijk, zegt Van Midlum.

'En het wordt ook niet snel beter voor ze. De kosten stijgen namelijk, maar de uitkeringen doen dat nauwelijks. Het is eigenlijk te triest voor woorden, maar deze vergoeding maakt de oude dag voor deze mensen tenminste iets makkelijker.'

Kerstcadeautje

Kees van de Laarschot uit Gendt wacht rustig af wat 2019 hem brengt. Hij heeft zijn familie ingelicht over het goede nieuws. 'Ik kom vanuit een situatie waarbij ik de voedselbank nodig had, dus ik kom van ver. De compensatie is dan echt ontzettend fijn. Dit is echt een kerstcadeautje.'