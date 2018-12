Terugblik Bureau GLD: Weerloze mensen afgetuigd, computers gestolen... en een saxofoon

De mishandeling van de hindoepriester

De mishandelaars van de hindoepriester in Wijchen. Foto: Bureau GLD

Op 6 juni wordt een priester van een hindoetempel in Wijchen op klaarlichte dag bij het gebedshuis van achteren aangevallen door twee onbekende mannen. Ze slaan en schoppen op hem in en de man kan zich niet verweren. Camera's registreren de mishandeling.

Het slachtoffer schreeuwt om hulp. Door de voortdurende klappen en schoppen raakt hij even buiten bewustzijn. In het ziekenhuis constateren artsen onder meer een gebroken rib.

De hindoegemeenschap laat via e-mail weten: 'Wij weten nog steeds niet wie de daders waren of wat hun motieven zijn geweest.' Momenteel gaat het lichamelijk beter met de priester. 'Hij is weer gedeeltelijk aan het werk. De mentale verwerking heeft tijd nodig', meldt de woordvoerder.

De saxofoonroof

Op 20 september wordt een muziekdocent uit Zevenaar terwijl hij naar huis fietst, overvallen door twee mannen. Dit gebeurt ter hoogte van de Fergusonbrug tussen Oud-Zevenaar en Zevenaar. Hij raakt onder meer een dure saxofoon kwijt.

Een van zijn belagers richt een vuurwapen op hem. Het slachtoffer blikt terug: 'De politie vroeg aan mij of ik het idee had of het een echt wapen was of niet. Tja, wat moest ik daar op zeggen? Misschien had ik me verzet als ze dat ding niet op mij hadden gericht.'

Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze mij hebben opgewacht Slachtoffer straatroof in Zevenaar

Het gaat drie maanden na deze straatroof redelijk goed met de man. 'Ik durf weer te fietsen tussen Zevenaar en Oud-Zevenaar', zegt de muziekleraar. 'Ik schrik 's nachts nog wel eens wakker.'

De man kan amper een verklaring vinden voor het gebeurde. Hadden beide mannen het op hem gemunt? 'Ik vind dat moeilijk. Ik geef les op donderdagavond, dat was de avond van de roof, maar nooit op het zelfde tijdstip. Dat varieert. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze mij hebben opgewacht.'

Zijn mooie saxofoon heeft hij nooit meer teruggezien. Hoop dat hij zijn instrument terugkrijgt, heeft hij niet. 'Ik ben niet alleen mijn saxofoon kwijt', voegt hij toe, 'ook mijn andere muziekspullen.'

Roof van computers bij scholen

De politie vindt het opmerkelijk dat scholen dit jaar mikpunt zijn van computerdieven. In Ermelo zijn twee boeven zo brutaal dat ze doodgemoedereerd een school binnenlopen, terwijl in het gebouw een kerkdienst aan de gang is.

Na afloop van die dienst komen betrokkenen er achter, dat enkele alarmsensoren zijn afgeplakt. Het alarm heeft niet gewerkt.

De computerdieven in Ermelo. Foto: Bureau GLD

Ook in Netterden in de Achterhoek is het raak. De basisschool is na een nachtelijke kraak 16 computers kwijt. De school stuurde kinderen naar huis op de ochtend na de inbraak, omdat de chromebooks waren gekoppeld aan de digitale schoolborden.

Bejaarde vrouw ziekenhuis ingeslagen

Een vrouw van 76 wordt op 25 april in Nijmegen beroofd. Ze wordt zo zwaar toegetakeld dat ze in het ziekenhuis belandt. Ze breekt onder meer een heup. De dader gooit de tas van de vrouw weg en probeert met de bankpas van de vrouw te pinnen, onder meer op het station in Nijmegen.

Zie ook: Programmapagina van Bureau GLD