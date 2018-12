NEC maakte zich vooral belachelijk in 2018

NIJMEGEN - Voor NEC is 2018 een jaar om snel te vergeten. Een zeker lijkende promotie wordt verprutst en in het huidige seizoen is de club slechts een middenmoter in de eerste divisie.

Het begint al met een verrassende trainerswissel in januari. Intern is er ontevredenheid over Adrie Bogers, die eigenlijk noodgedwongen was doorgeschoven als assistent. Daarom is Pepijn Lijnders losgeweekt van Liverpool. Hij is nog nooit hoofdtrainer geweest en begint vol enthousiasme.

foto: Broer van den Boom

Hij begint met een overtuigende 5-1 thuiszege op Go Ahead, maar daarna volgt direct een ontluisterende 3-0 nederlaag in Oss. En dat blijkt geen incident, want ook in Almere wordt verloren met 3-2. NEC maakt een zwalkende indruk en de voetbalvisie van Lijnders komt er in het veld volstrekt niet uit. Maar na een 1-0 zege thuis op Den Bosch grijpen de Nijmegenaren toch weer de koppositie.

De volgende wanprestatie volgt in februari. In Emmen wordt met 1-0 verloren en is de eerste serieuze doelpoging pas in de extra tijd. NEC wint thuis wel weer met 2-0 van Jong PSV, maar ook de vierde uitwedstrijd onder Lijnders gaat verloren. En met flinke cijfers: 4-1.

foto: Broer van den Boom

De topper tegen Fortuna Sittard thuis gaat bijna verloren door een blunder van doelman Joris Delle, maar op de valreep maakt, maar Arnaut Groeneveld redt het punt voor NEC. Een domper is de hamstringblessure van Mo Rayhi.

In maart wint NEC mede dankzij een uitblinkende Ferdi Kadioglu drie keer op rij, weliswaar tegen laag geklasseerde ploegen. Uit tegen Cambuur lijkt de vierde zege te volgen, maar een 1-0 voorsprong wordt verspeeld en met 1-1 mag NEC niet eens mopperen. Ook thuis tegen De Graafschap komt de ploeg niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Tegen FC Eindhoven maakt NEC zich opnieuw belachelijk met een 3-2 nederlaag. Rayhi valt weer weg met een hamstringblessure en zal niet meer in actie komen.

foto: Broer van den Boom

De club kent nog meer persoonlijk leed, want keeperstrainer Wilfried Brookhuis wordt getroffen door een hersenbloeding. Gabor Babos keert terug bij NEC als vervangen en de spelers steunen Brookhuis met een speciale actie.

NEC lijkt in april definitief uit de titelrace na een 2-0 nederlaag uit tegen Jong Ajax. Maar er een geschorste speler heeft meegedaan, volgt er een herkansing. Maar ook dan gaat het mis. Jong Ajax wint met 1-0 en NEC heeft promotie niet langer in eigen hand.

De laatste kans is de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. NEC moet winnen en is dan afhankelijk van puntenverlies van Fortuna. Maar de Nijmegenaren falen wederom en komen al snel met 2-0 achter. Tegen tien man komt de ploeg niet verder dan 3-3 en zo eindigt de titelfavoriet slechts als derde in de eerste divisie.

De herkansing op promotie volgt in mei via de play-offs. NEC trekt zich zelfs terug op trainingskamp in Mierlo en de rol van trainer Pepijn Lijnders lijkt minder nadrukkelijk. Doelman Joris Delle wordt weggestuurd, de Fransman is binnen en buiten het veld een bron van onrust.

foto: Broer van den Boom

De maatregelen sorteren geen enkel effect, want in Emmen gaat NEC kansloos met 4-0 onderuit. Bij de return in De Goffert is er nog even hoop als NEC bij rust al met 4-1 leidt, maar na rust wordt er niet meer gescoord en is de club dus veroordeeld tot nog een seizoen eerste divisie. Pepijn Lijnders voelt de bui dan al hangen. 'Ik denk dat elke trainer daar rekening mee houdt bij een club waar veel druk op zit is en waar je moet promoveren. Ik heb alles gegeven het laatste half jaar. Ik heb er alles aan gedaan om continu de ploeg recht te krijgen en een bepaald idee over te brengen. Maar het zijn nu de wijze heren boven ons die nu beslissend zijn.'

foto: Broer van den Boom

Enkele dagen wordt hij ontslagen. En NEC schakelt snel, want binnen een week is de opvolger bekend. Oud-spits Jack de Gier wordt losgeweekt bij Almere City en tekent voor drie jaar. Het doel is top vijf halen in het nieuwe seizoen.

NEC doet in juni zaken op de transfermarkt. Het talent Arnaut Groeneveld wordt verkocht aan Club Brugge. En Wojciech Golla keert transfervrij terug naar Polen. Mo Rayhi gaat naar Sparta. Gino Coutinho wordt binnengehaald als nieuwe doelman en Anass Achahbar wordt opnieuw gehuurd van PEC Zwolle. Het grote talent Ole Romeny wordt vastgelegd tot 2022.

In juli gaat NEC volop door met het aantrekken van nieuwe spelers. Zo komen Tom Overtoom, Josef Kvida, Terry Sanniez, Randy Wolters en Joey van den Berg naar Nijmegen. Ferdi Kadioglu wordt verkocht aan Fenerbahçe.

De oefencampagne verloopt redelijk, al is het een domper dat Wolters een ernstige knieblessure oploopt die hem de rest van het jaar aan de kant houdt.

NEC blijft in augustus heel actief op de transfermarkt. Leroy Labylle wordt gepresenteerd bij een ijssalon en Rens van Eijden in de Stevenskerk.

Ook Brahim Darri wordt vlak voor de competitiestart nog aangetrokken. NEC lijkt de eerste wedstrijd tegen Cambuur te winnen, maar door twee late tegentreffers wordt het 2-2. Uit tegen Jong Utrecht wordt op de valreep met 2-1 gewonnen en na een 1-0 thuiszege op Dordrecht draait NEC keurig mee in de top. Ondertussen is ook Jonathan Okita van MVV nog aan de selectie toegevoegd.

In september verrast Gino Coutinho iedereen door plotseling zijn contract in te leveren. Zijn vervanger Norbert Ablas doet het heel aardig, maar loopt tegen Go Ahead een knieblessure op, waardoor ook hij de rest van het jaar moet toekijken.

foto: Broer van den Boom

NEC levert onnodig punten in thuis tegen Jong PSV (4-4), maar wint drie keer met 3-2 in uitwedstrijden, waaronder het bekerduel tegen eredivisionist Excelsior.

De eerste nederlaag volgt in oktober. In Almere wordt met 1-0 verloren en met diezelfde cijfers gaat NEC een week later ook op eigen veld tegen Eindhoven onderuit. Ondertussen zoekt de club naarstig naar een nieuwe doelman, Leonard Nienhuis en Osman Hadzikic komen tevergeefs op proef. Marco van Duin staat zolang onder de lat en die voldoet redelijk.

Uit tegen Telstar wordt overtuigend gewonnen met 3-0. Technisch directeur Remco Oversier verklaart dat zijn handtekening onder de huidige selectie staat. Maar diezelfde avond gaat NEC op eigen veld met schrijnende cijfers onderuit tegen TOP Oss: 1-5. Met de Kroaat Oliver Zelenika wordt er wel een nieuwe keeper gevonden.

NEC kiest voor een andere tactiek begin november en in de bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard pakt dat heel behoorlijk uit, ondanks een 3-2 nederlaag. Tegen Jong AZ is het echter weer ploeteren. Na een 0-1 ruststand komt Anass Achahbar in de ploeg en mede door zijn inbreng wint NEC alsnog met 3-1. Tegen Jong Ajax is het daarna weer helemaal mis. Een collectief falend NEC gaat met 4-0 onderuit. De Gier en Van Eijden gaan na afloop in gesprek met teleurgestelde fans.

foto: Broer van den Boom

Thuis tegen Sparta toont NEC enige progressie, maar wordt het 1-1. Een week later is er een nieuwe wanprestatie uit tegen RKC, waar kansloos met 1-0 wordt verloren. NEC zakt weg richting de middenmoot van de eerste divisie. Kevin Jansen wordt uit de selectie gezet. De maand wordt afgesloten met een 5-1 zege thuis op Volendam.

Remco Oversier moet in december vertrekken vanwege een verschil van inzicht. 'Ik kan wel blijven zitten, maar als je het in de kern niet met elkaar eens bent over het technisch beleid, moet je ook een grote kerel zijn', zegt de technisch directeur.

Sportief gezien blijft het kwakkelen. In Den Bosch wordt ongelukkig met 3-2 verloren, maar thuis tegen MVV maakt NEC zich voor de zoveelste keer in 2018 belachelijk door een 1-0 nederlaag. Daarna plaatsten ontevreden supporters een doodskist bij De Goffert.

De laatste wedstrijd uit tegen FC Twente is illustratief voor het hele jaar. Het wordt 2-0 en NEC maakt een lethargische indruk.

foto: Broer van den Boom

Ondertussen is duidelijk dat de positie van Jack de Gier ondanks de teleurstellende resultaten en het matige spel niet ter discussie staat. Hij gaat het nieuwe jaar in als trainer van NEC, maar zal wel op alle fronten progressie moeten tonen.