Büttner: 'Afsluiten doe ik bij Vitesse of in het buitenland'

ARNHEM - Hij heeft nog wel wat jaren voor de boeg, maar Doetinchemmer Alexander Büttner zal zijn loopbaan zeker niet afsluiten bij De Graafschap. 'Dat gaat niet gebeuren. Vitesse is mijn club.'

Büttner groeide op in Doetinchem en woont er nog steeds. Hij speelde echter nooit bij De Graafschap. Zijn opleiding genoot de linkspoot bij Ajax en later bij Vitesse. Een klik of een speciaal gevoel heeft hij nooit gehad met de Superboeren.

'Ik vind het echt een mooie club. Ze hebben altijd prachtige sfeeracties daar. Veel vrienden en familie van mij zijn voor De Graafschap. Maar die mensen komen ook bij Vitesse kijken. Ik hoop ook dat ze erin blijven. Maar Vitesse is mijn club. En niet De Graafschap.'

Vechtwedstrijden

Zondag staat de burenruzie op de rol. Op De Vijverberg in Doetinchem. De Graafschap is hekkensluiter in de eredivisie en het wisselvallig presterende Vitesse geldt als vaste subtopper die strijdt om Europees voetbal. 'Wij moeten gewoon winnen. Ja, wij hebben de betere spelers. Maar inderdaad, dit zijn vaak vechtwedstrijden. Zoals NEC - Vitesse dat ook vaak was.'

'Heerlijk in de regen'

'Ik merk wel dat het veel meer leeft vanuit De Graafschap', vervolgt Büttner die nog een half uurtje trainde in de regen op Papendal. De meeste spelers bleven binnen, maar de Doetinchemmer besloot anders. 'Ik vind dat heerlijk, regen maakt me niks uit.'

'Bij ons leeft het ook wel, maar het is toch anders. Iedereen vindt het een mooie wedstrijd. En het gaat ook zeker een superleuke wedstrijd worden denk ik', verwacht de linksback van Vitesse over het duel van zondag op De Vijverberg.

Zijn carrière afsluiten zal Büttner zeker niet doen in Doetinchem. 'Dat gaat zeker niet gebeuren. Afsluiten doe ik in het buitenland of bij Vitesse.'