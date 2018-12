VIDEO: Weg lijkt vrij voor groot recreatieterrein met zwembad bij Appeltern

TIEL - Het ziet ernaar uit dat de weg vrij is voor de aanleg van een groot recreatieterrein met zo'n 1200 overnachtingsplaatsen rond de Gouden Ham bij Appeltern. Inwoners kunnen vanaf deze week reageren op het voorlopige bestemmingsplan.

Al jaren is er sprake van de aanleg van zo'n groot recreatieterrein met overnachtingsmogelijkheden en attracties binnen en buiten. Met het uitkopen van een naastgelegen pluimveehouder lijkt de weg nu vrij. Op het terrein van De Acht Morgen moeten op bijna twintig hectare naast huisjes allerlei activiteiten komen voor recreanten. Hoe dit er precies uit moet gaan zien, is nog niet bekend. Hoewel er bij inwoners ook zorgen zijn over overlast van geluid en verkeer, kan het plan op veel draagvlak rekenen, blijkt uit de eerste reacties.

Zwembad

De gemeente staat achter het plan en ook veel ondernemers en inwoners zien het als een verrijking voor de recreatieve sector in de streek. Met name het geplande zwembad dat ook voor schoolzwemmen en andere publieke functies gebruikt kan worden, spreekt veel inwoners aan.

Geluidsoverlast

Voor sommige inwoners is dit juist reden tot zorg. Zo kondigt inwoner van Appeltern Berthe Maat aan zich tot aan de Raad van State te verzetten tegen het plan. 'Het zwembad is voor een gedeelte in de openlucht', zegt zij. 'Dat betekent dat daar in de zomer veel geluid uit zal voortkomen. Dat geluid van gillende kinderen draagt best ver en daar zullen wij in het dorp last van hebben.' Een ander punt van zorg voor haar is het toestaan van evenementen op het terrein. 'Het evenemententerrein ligt precies op de zuidoosthoek, het dichtst bij Appeltern. Twaalf keer per jaar mag daar een evenement worden gehouden. Ook van de categorie 'dance-niveau'. Die zware bas zal nadrukkelijk hoorbaar zijn in de wijde omgeving.'

Volgens een van de initiatiefnemers Frank Harbers is het zeker niet de bedoeling om dance-events te gaan houden. 'Daar hebben we ook helemaal niet de ruimte voor. De mogelijkheden om iets te organiseren moeten afgeregeld worden in het bestemmingsplan. Daarnaast is er nog een vergunning nodig. Het meeste geluid zal binnen zijn. We denken aan af en toe eens een concertje buiten, het houden van een weekend voor klassieke auto's, dat soort dingen.'

Publiek

Veel collega-ondernemers zien De Acht Morgen als een welkome aanvulling. 'We hebben veel in het land van Maas en Waal, maar ik denk dat we ook best wel wat tekort komen op het gebied van toerisme', zegt Ben van Ooijen van de Tuinen van Appeltern. 'Elk initiatief dat kan bijdragen aan meer algemeen publiek vind ik prettig omdat het daarmee ook voor ons als Tuinen van Appeltern wat makkelijker wordt. Daarbij willen we toch ook graag de leefbaarheid in de dorpen overeind houden.'

Voor overlast van geluid en extra verkeer is hij niet zo bang. 'Ik denk dat we zoals vaak banger zijn dan nodig is. Het ziet er groots uit met 1200 bedden en dergelijke. Er wordt heel snel opgekeken naar aantallen, terwijl een gemiddelde winkel in een dorp misschien wel twee- à drieduizend bezoekers per dag heeft. Dus waar hebben we het dan nog over. Het is allemaal relatief. Ik ben er wel voor om het zo snel mogelijk van de grond te krijgen.'