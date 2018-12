Ondernemers: schiet op met die campusroute in Wageningen

WAGENINGEN - Al jaren is het in de spits een drama om met de auto Wageningen in of uit te komen. Rondom de campus van de Wageningen Universiteit slibt het verkeer dicht. Omdat de gemeente zelf niet met een oplossing kwam, heeft de provincie nu de touwtjes in handen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vraagt de provincie vaart te maken met de zogeheten campusroute. Tot frustratie van inwoners van Wageningen.

Aansluiten is het op een doordeweekse dag. Iedereen die wel eens de afslag Wageningen heeft genomen om richting de campus te rijden, kent het probleem. Zo ook onderzoeksinstituut Keygene, gevestigd op het Agro Business Park. Het instituut behoort tot de twaalf grootste bedrijven van Wageningen. Ondanks dat werknemers op gespreide tijden mogen beginnen, heeft Keygene een groot probleem met de slechte bereikbaarheid.

'Liever vandaag dan morgen'

Leo Zwinkels van Keygene zegt dat niet alleen zijn medewerkers er last van hebben: 'Ook afspraken met klanten worden vaak later dan gepland door de drukte.' Daarom roept VNO-NCW de provincie op om te beginnen met de aanleg van een nieuwe weg rond de campus. Want deze files kosten volgens hem veel geld, heel veel geld.

Martin Ruiter van VNO-NCW VeluweVallei wil dat het liever vandaag dan morgen wordt opgelost. Want, zo stelt hij, deze nieuwe campusroute gaat ook de automobilisten op de A12 en de A50 ontlasten: 'Er moet echt snel wat gebeuren, dat is ook de reden dat we provincie nu aanspreken. Ze hebben het inpassingsbesluit genomen, die bats moet zo snel mogelijk in de grond.'

Veel Wageningers tegen campusroute

Ondernemers mogen dan zitten te springen om de weg, inwoners van Wageningen zien het anders. Zij denken dat de nieuwe weg nieuwe files gaat veroorzaken. Daarnaast moet er een monumentale boerderij wijken en gaat de weg ten koste van natuur. Een behoorlijk deel van de inwoners heeft zich verenigd in de actiegroep 'Wageningen goed op weg'.

Al vier jaar strijden ze tegen de plannen van de provincie. Voorzitter Peter Spitteler: 'Er is een probleem, maar die weg is niet nodig. Het zou veel handiger zijn om de huidige toegangsweg naar de campus te verbreden.' Daarnaast zijn ze niet blij met de locatie van de campus, dwars door het populaire wandelgebied Het Binnenveld.

Provincie: proces duurt nou eenmaal lang

De provincie denkt dat de campusroute Wageningen beter bereikbaar maakt, in het bijzonder de campus, woonwijken en industrieterreinen. De weg wordt ontworpen samen met bewoners, want dat de weg er volgens de provincie moet komen is zeker.

Op de vraag of het proces niet te lang duurt, zoals de ondernemers vinden, antwoordt woordvoerster Petra Borsboom: 'We moeten het proces zorgvuldig doorlopen, er spelen veel belangen. Daarnaast zal er ook een milieueffectrapportage komen.' De provincie houdt rekening met rechtszaken. Bijvoorbeeld bij de Raad van State: 'Dat is een groot goed in onze democratie, maar het betekent wel dat we nu geen snelheid kunnen maken en zeker geen schop in de grond kunnen steken.'

De provincie overlegt ook met bewoners. De actiegroep 'Wageningen goed op weg' is afgehaakt bij dit overleg.