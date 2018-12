Deel dit artikel:













Modelvliegliefhebbers los in sporthal Eibergen Foto: REGIO8

EIBERGEN - Modelvliegliefhebbers kunnen in de wintermaanden terecht in De Pickerhal in Eibergen. Op in totaal drie indoor modelvliegdagen proberen huidige piloten jongeren enthousiast te krijgen voor de hobby.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

'Het is niet zo dat deze hobby storm loopt in de Achterhoek', vertelt organisator Bennie Oldenhave van Modelbouwclub De Hoogvliegers uit Hengelo. In totaal vlogen rond de tien vliegtuigen en helikopters van clubs uit Winterswijk, Lichtenvoorde en Eibergen door de sporthal, waarbij het niet raken van het dak de grootste uitdaging is. 'Graag meer jongeren' 'Ik had graag gezien dat er meer jongeren bij waren', vertelt Rick Waanders, een van de jongste piloten die zijn modelvliegtuig in de sporthal liet opstijgen. 'Maar tegenwoordig zijn er zoveel andere dingen te doen, aan de hobby wordt niet echt wat gedaan.' 'Nederlands kampioen'



Volgens Rob van de Walle, lid van de vliegclub uit Winterswijk, zorgt de opkomst van drones voor mogelijkheden. 'We hebben zelfs een Nederlands Kampioen in ons midden. Dat is een hele nieuwe tak van de sport.' Op zondag 20 januari en zondag 17 februari wachten de volgende vliegdagen in de Pickerhal. Van de Walle daagt geïnteresseerden uit: 'Je denkt, je pakt een afstandsbediening en je vliegt, maar het vereist veel training.'