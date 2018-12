Slutskiy zinspeelt op nieuwe variant in de spits tegen De Graafschap

ARNHEM - Vitesse zou wel eens met Roy Beerens als centrumspits kunnen starten tegen De Graafschap. Ook Bryan Linssen geldt als optie. Trainer Slutskiy vindt het voor talent Thomas Buitink nog te vroeg om na donderdag opnieuw een wedstrijd te spelen.

Dat liet de Rus vrijdag na de korte training op Papendal doorschemeren. Prangende vraag is wie bij Vitesse in de punt van de aanval staat in de streekderby tegen De Graafschap. De kans is zeer klein dat Ousmane Darfalou kan spelen. De Algerijn verliet woensdag voortijdig de training met een bovenbeenblessure. Slutskiy liet weten dat Darfalou zondag waarschijnlijk niet haalt.

Thomas Buitink

Slutskiy acht de 18-jarige Buitink nog niet rijp genoeg om kort na het bekerduel met Kozakken Boys opnieuw te starten. 'Ik denk nog niet dat hij zo ver is', zei de coach van Vitesse op Papendal een dag na de late ontsnapping in Werkendam. Buitink speelde in Brabant 90 minuten.

Roy Beerens bleef daar de hele wedstrijd aan de kant. Slutskiy liet zich niet in de kaarten kijken, maar Beerens is een serieuze optie om als een soort valse spits te opereren tegen De Graafschap. Ook Bryan Linssen is een mogelijkheid.

Beerens of Linssen

Beerens geldt in de selectie van Vitesse als een veelzijdige aanvaller die behalve als rechtsbuiten ook goed als aanvallende middenvelder uit de voeten kan. Door de wendbare Beerens zondag in Doetinchem nog iets dieper te laten spelen hoeft Slutskiy verder niets te wijzigen in zijn elftal voor de laatste wedstrijd van 2018 en kan Linssen zijn positie op de linkervleugel behouden.

Clarke-Salter en Büttner terug

Achterin heeft Vitesse meer kopzorgen. Danilho Doekhi, die er niet goed uitzag bij de 1-1 van Kozakken Boys, heeft last van zijn hoofd en geldt als een twijfelgeval. Het ligt echter voor de hand dat Jake Clarke-Salter gaat spelen tegen hekkensluiter De Graafschap. Hij bleef tegen Kozakken Boys uit voorzorg aan de kant. Alexander Büttner keert terug als linksback die ook rust kreeg. Max Clark moet wijken en begint op De Vijverberg op de bank.

Opstelling Vitesse: Eduardo, Karavaev, Clarke-Salter, Thelander, Büttner; Serero, Bero, Foor; Odegaard, Beerens (Buitink), Linssen.