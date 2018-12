Moeizaam jaar voor Gelderse sportclubs

ARNHEM - Voor de Gelderse sportclubs was 2018 op enkele uitzonderingen na een heel moeizaam jaar.

In het amateurvoetbal is het kommer en kwel. Achilles'29 wordt begin 2018 failliet verklaard en verliest dan met een veredeld jeugdelftal vrijwel alles. Er volgt ook nog puntenaftrek, waardoor de club kansloos naar de derde divisie degradeert. En ook daarin bivakkeert de ploeg onderin. Ondertussen heeft Arno Arts met een rechtszaak zijn positie als trainer weer weten af te dwingen.

Voor FC Lienden is het ook een rampjaar. In de competitie vallen de resultaten flink tegen en trainer Hans Kraay geeft er in april de brui aan na een conflict.

In het huidige seizoen verkeert Lienden in degradatiegevaar en half december kondigt de clubleiding aan dat er per direct wordt gestopt met het voetballen in de tweede divisie. De Treffers uit Groesbeek kennen ook al geen best jaar. Degradatie wordt uiteindelijk vrij makkelijk ontlopen, maar in het huidige seizoen staat de ploeg van de vertrekkende trainer Anton Janssen slechts dertiende. TEC uit Tiel degradeert uit de tweede divisie, maar draait nu wel mee in de top van de derde divisie.

In het badminton handhaaft Smashing uit Wijchen zich op het hoogste niveau, maar draait de club niet mee in de top.

De basketbalsters van Batouwe uit Bemmel gaan in de strijd om de landstitel onderuit tegen Grasshoppers. In de huidige competitie staan ze op de vierde plaats.

De handbalvrouwen zijn jaarlijks goed voor eremetaal op een groot toernooi en zo ook in 2018, met ook een belangrijke rol voor de kersverse moeder Estavana Polman uit Arnhem. Nederland begint ijzersterk aan het EK, maar moet in de halve finales buigen voor het gastland. Daarna wordt de troostfinale wel gewonnen.

foto: ANP

De hockeysters van NMHC uit Nijmegen zijn na jaren terug op het hoogste niveau, maar degraderen ook weer direct. Vervolgens gaan bijna alle topspeelsters weg bij de club.

De volleyballers van Achterhoek Orion uit Doetinchem verliezen de finale om de landstitel tegen Lycurgus. In de Challenge Cup reikt de ploeg tot de achtste finales.

In de huidige competitie gaat het wat minder. Met een vrijwel geheel vernieuwd team staan de Doetinchemmers voorlopig vijfde. Dynamo uit Apeldoorn is derde en Vocasa uit Nijmegen, voor het eerst sinds twintig jaar terug in de eredivisie, staat zevende.

In het waterpolo veroveren de vrouwen van Polar Bears voor het eerst in acht jaar weer de landstitel. Bij de mannen staan de Polar Bears en BZC uit Borculo momenteel in de middenmoot.

De ijshockeyers van Ahoud Devils spelen een steeds nadrukkelijkere rol. De ploeg uit Nijmegen plaatst zich al voor de halve finales van de beker en staat op de vijfde plaats in de BeNeLeague.

Foto: Broer van den Boom