Laatste kavel Het Laar in Wekerom verkocht

WEKEROM - Bedrijventerrein Het Laar in Wekerom is uitverkocht. Dit meldt de gemeente Ede donderdag in een persbericht. De laatste kavel van ongeveer 3100 vierkante meter is verkocht aan Kampertbouw. De Wekeromse onderneming gaat op het terrein een nieuw bedrijfspand realiseren.

Tevreden

De eerste kavel op het terrein in het noordoosten van Wekerom werd in 2015 uitgegeven aan het bedrijf De Kuif BV, dat er een bedrijfsverzamelgebouw realiseerde. Sindsdien werden in gestaag tempo de kavels op het terrein van zeven hectare verkocht. Wethouder Vreugdenhil is tevreden. 'Na een moeilijke start is het bedrijventerrein de laatste drie jaar helemaal tot leven gekomen. Er is nu een hele serie mooie, veelal lokaal gewortelde bedrijven gevestigd en dat is goed voor de economie in Wekerom.’

Groei

Ook de komende jaren blijft er in Ede ruimte voor groei van ondernemingen. De gemeente bereidt zich voor op de uitgifte van het Food & Businesspark bij De Klomp. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor uitbreiding bij het World Food Center. Er wordt tevens gewerkt aan een kleinschalig woon-werk gebied in Ederveen en kunnen ondernemers in Lunteren de gewenste uitbreiding realiseren. De gemeente Ede verkent samen met de regio Foodvalley en provincie Gelderland hoe groei op de langere termijn kan worden gefaciliteerd.