'Pianotienertoer' langs Arnhem en Nijmegen voor Diabetes Fonds

Het avontuur begon vanmorgen om 6.00 uur in Maastricht, een station waar de 12-jarige nog nooit was geweest. ‘Ik ken andere stations wel, hoor. Amsterdam Centraal bijvoorbeeld.’

Bas Schipper zit nog niet zo heel lang achter de toetsen. Hij vertelt eerder deze week na schooltijd: ‘Ik krijg nu 1,5 jaar les. Maar daarvoor speelde ik ook al.’

Veel media-aandacht

Het geld dat hij met zijn pianospel vandaag ophaalt, gaat naar het Diabetes Fonds. Zo doet Bas ook iets voor zijn 1 jaar jongere zusje Laura. Zij lijdt aan diabetes type 1. Bas' plan om alle stationpiano’s te bespelen blijft niet onopgemerkt. Trots vertelt de scholier dat hij is benaderd door onder meer Qmusic, Radio NPO2 en het Jeugdjournaal.

Mensen verwachten The Beatles niet van een jongen van twaalf Bas Schipper

De jeugdige muzikant heeft per station tijd voor 1 à 2 liedjes. ‘Wat ik speel? Liedjes uit de jaren zestig en zeventig: The Beatles, John Lennon, Billy Joel, Simon and Garfunkel.’ En dat voor een jongen die is geboren in het nieuwe millennium. ‘Ja, dat hoor ik wel vaker. Mensen verwachten die artiesten niet van een jongen van twaalf.’

Bas Schipper speelt Simon and Garfunkel op YouTube.

Onderweg wordt de jongen vergezeld door familie en een speciale NS-begeleider. Het schema voor de reis door heel Nederland per trein, die hem behalve naar Arnhem en Nijmegen onder meer naar Rotterdam, Amsterdam, Enschede en Leeuwarden brengt, is heel krap. Als een paar treinen vertraging hebben, dan komt zijn recordpoging in gevaar. Maar Bas heeft, zegt hij, sowieso al heel veel euro ingezameld.

Zijn actiepagina staat op ruim 6000 euro.

Foto: Omroep Gelderland

'Pianotienertoer'

Zoals gezegd, Bas begon vanmorgen zijn 'pianotienertoer' langs de 16 stations in Maastricht. In Gelderland speelt hij op de vleugels in Arnhem en Nijmegen; in Arnhem komt hij volgens planning om 16.29 uur aan om vervolgens om 17.05 uur op de trein naar Nijmegen te springen.

Het laatste station is Groningen en daar arriveert Bas iets na middernacht. En dan moet hij nog naar huis...

Zie ook: De actiepagina van Bas Schipper voor het Diabetes Fonds