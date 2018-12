Gelderse sportvrouwen blinken uit in 2018

ARNHEM - Voor de Gelderse individuele sporters was 2018 over het algemeen een heel goed jaar. Met name de vrouwen grossierden in prijzen met als absolute topper wielrenster Annemiek van Vleuten.

Voor de Gelderse atletiek was 2018 een uitstekend jaar. Susan Krumins uit Nijmegen levert op het EK misschien wel de knapste prestatie met een zilveren medaille op de tien kilometer, waar ze volgens zichzelf "als een stervende zwaan" over de finish komt. foto: EPA

Ze wordt in haar eigen stad ook nog derde in de Zevenheuvelenloop en eindigt als vierde op het EK Cross, waar ze wel goud wint met de nationale ploeg, met daarin ook Jip Vastenburg uit Doorwerth en Julia van Velthoven uit Nijmegen. Op het EK bevestigt De Arnhemse Sifan Hassan haar favorietenrol met een gouden medaille op de vijf kilometer. Dafne Schippers uit Oosterbeek is goed voor zilver op de 200 meter en brons op de 100 meter. En met het estafetteteam pakt ze ook zilver, net als Marije van Hunenstijn uit Apeldoorn. Anouk Vetter uit Arnhem kon haar EK-titel uit 2016 niet prolongeren en eindigt als vijfde. Nadine Visser wordt vierde op de 100 meter horden. Eerder pakt ze op het WK Indoor wel knap brons op de 60 meter horden. Anouk Vetter (links) en Nadine Visser

Bij het baanwielrennen debuteert Annemiek van Vleuten op het WK in Apeldoorn met een zilveren medaille op de individuele achtervolging. Theo Bos uit Hierden is goed voor brons op de kilometer. Elis Ligtlee (foto) uit Eerbeek doet na een moeilijke periode toch mee en pakt brons op de 500 meter tijdrit.

Selena Piek uit Arnhem komt sterk terug na een mindere fase. Op het EK badminton verovert ze samen met Cheryl Seinen een bronzen medaille. Het duo stunt later dat seizoen op de Danish Open, waar de wereldkampioenen uit Japan worden verslagen. Maar een medaille zit er uiteindelijk toch niet in.

Selena Piek (links), foto EPA

Sanne Keizer maakt een geweldige comeback bij het beachvolleybal. De Doetinchemse was enkele jaren gestopt, maar richt zich met het succes op het EK in eigen land. Samen met Madelein Meppelink verovert ze het goud.

Laura Smulders uit Horssen is de onverslaanbaar bij het BMX. Ze wint in 2018 zowel het WK, het EK als het NK en pakt ook de Wereldbeker. Haar jongere zus Merel doet het ook uitstekend, ze wordt tweede op het WK. Laura (links) en Merel Smulders

Judy Baauw uit Zoelmond zorgt met een bronzen medaille voor een geheel Gelders podium. In deze sport vindt ook een drama plaats. Jelle van Gorkom uit Lichtenvoorde, winnaar van Olympisch zilver in Rio in 2016, maakt een zware val tijdens een training op het circuit van Papendal en moet zijn carrière beëindigen.

Bokser Enrico La Cruz kende een vervelend jaar. De Huissenaar is lange tijd uit de roulatie na een operatie aan zijn hand en kan zich daardoor internationaal niet onderscheiden.

Bij het WK Darts doet een Gelderlander van zich spreken. Jermaine Wattimena uit Westervoort haalt de laatste 32 en stuit dan op wereldtopper Gary Anderson.

Bij het dressuur komt de nationale ploeg met de Oosterbekers Hans-Peter Minderhoud en Edward Gal op de Wereldruiterspelen niet in aanmerking voor de medailles, maar de vijfde plaats betekent wel plaatsing voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Golfster Anne van Dam uit Arnhem doet opnieuw van zich spreken. Ze wint de toernooien van Barcelona en Marbella en kwalificeert zich voor de prestigieuze Amerikaanse Tour.

Judoka Tessie Savelskous uit Appeltern doet het uitstekend op het EK in Tel Aviv. Ze is dichtbij een finaleplaats en moet uiteindelijk genoegen nemen met brons.

In het rolstoeltennis behoort Marjolein Buis uit Beuningen al jaren tot de wereldtop en dat bewijst ze ook weer in 2018 met een dubbeltitel bij de Australian Open en de officieuze wereldtitel samen met Aniek van Koot uit Dinxperlo.

Bij het schaatsen spelen de Gelderlanders een marginale rol. Jos de Vos uit Dreumel lijkt het podium te halen op het NK Allround, maar zakt terug naar de vijfde plaats. Elisa Dul uit Oene rijdt bij de senioren nog niet in de prijzen, maar pakt wel brons op het WK Junioren.

Tennister Richel Hogenkamp kent een prima jaar. De Doetinchemse haalt het hoofdtoernooi van de Australian Open en Roland Garros, maar wordt telkens in de eerste ronde uitgeschakeld. Wel wint ze het toernooi van Praag. Bibiane Schoofs uit Ede wint met haar dubbelpartner Michaela Krajicek het damesdubbeltoernooi van Loughborough. In individuele toernooien komt ze vaak heel ver, maar strandt ze meerdere keren in de halve finales.

Veldrijdster Annemarie Worst uit Nunspeet kan zich meten met de wereldtop en dat wordt bevestigd op het EK, waar ze met een slimme aanval goud verovert. Ook wint ze de Super Prestige veldrit in Gieten.

De beste Gelderse sporter van 2018 is te vinden bij het wielrennen. Annemiek van Vleuten uit Wageningen wint de Giro Rosa met daarbij drie etappezeges en verslaat op heroïsche wijze Anna van der Breggen in La Course. Daarna wint ze ook Veenendaal-Veenendaal en de Holland Ladies Tour en prolongeert ze haar wereldtitel tijdrijden. Van Vleuten wil dan ook nog WK-goud op de weg, maar breekt bij een val haar knie en eindigt desondanks toch nog als zevende.

Bij de mannen heeft Wilco Kelderman veel blessureleed, maar in de Ronde van Spanje rijdt hij bergop sterk en eindigt hij als tiende. Fabio Jakobsen uit Heukelum maakt een uitstekend debuut bij de profs met zeven overwinningen.

Koen Bouwman uit Ulft is heel dichtbij etappewinst bergop in de Giro en Robert Gesink uit Varsseveld haalt een tweede plaats in een Giro-etappe. De jonge Thymen Arensman uit Deil onderscheidt zich bij de beloften met een tweede plaats in de Ronde van de Toekomst en een derde plek in Parijs-Roubaix.